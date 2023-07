Tor und Assist: Thiaw schindet gegen Juve mächtig Eindruck

Malick Thiaw hat in der Nacht auf Freitag weiter Argumente dafür gesammelt, künftig wieder noch regelmäßiger in Milans Startelf zu stehen. Im Test gegen Juve begeisterte der Innenverteidiger auch mit Offensivqualitäten.

Mit drei Neuzugängen ging Milan-Coach Stefano Pioli das Showmatch gegen Ligakonkurrent Juventus vor 8000 Zuschauern im Dignity Health Sports Park in Carson, Kalifornien an. Die beiden vom FC Chelsea verpflichteten Pulisic und Loftus-Cheek bildeten gemeinsam mit Kapitän Calabria die rechte Flanke. Im Mittelfeld durfte auch Reijnders (kam aus Alkmaar) starten. In der Viererkette setzte Pioli auf bewährte Kräfte: Neben Calabria verteidigten Nationalspieler Thiaw, Tomori und Theo.

Bei Juve ließ Trainer Massimiliano Allegri lediglich einen echten Neuen von der Leine: Weah kam über die rechte Seite und spielte an der Seite von US-Teamkollege McKennie, der sich ebenfalls in der Heimat beweisen durfte. Es war allerdings ein anderer ehemaliger Schalker, der direkt mächtig Eindruck schindete: Nachdem ein frühes Abseitstor von Rafael Leao aberkannt worden war (2.), traf Thiaw nach gefühlvoller Freistoßflanke von Theo per Kopf präzise zur 1:0-Führung ins rechte Eck (23.).

Juventus aber antwortete nur zehn Minuten später - ebenfalls durch einen Abwehrspezialisten: Danilo traf im Gestocher nach einer Ecke zum verdienten Ausgleich (33.). Die Bianconeri wirbelten die Milan-Defensive in einem intensiven Vergleich ordentlich durcheinander, speziell Chiesa bereitete den Rossoneri Probleme.

Allerdings stimmte bei der Allegri-Elf nicht die Zuteilung bei defensiven Standards: Pulisic hob eine Ecke ins Zentrum, wo Thiaw per Kopf Giroud bediente, der aus der Drehung das 2:1 markierte (39.). Die Führung nahm der Champions-League-Halbfinalist der Vorsaison auch mit in die Kabine.

Pioli nutzte die Partie als echten Härtetest und ließ seine Startelf - bis auf den früh ausgewechselten Calabria (21.) - eine knappe Stunde auf dem Feld. Allerdings zeigte sich auch Milan bei Standards anfällig: Einen Freistoß von Chiesa aus dem linken Halbfeld verlängerte Rugani - wohl mit gütiger Mithilfe von Giroud - unter die Latte zum 2:2 (48.).

Romero, Pobega und Bartesaghi versagen die Nerven

Eine Viertelstunde vor Schluss dann hätte Pobega beinahe für den dritten Milan-Treffer gesorgt, sein rasanter Flachschuss rauschte aber knapp am rechten Pfosten vorbei (75.). Generell waren die Rossoneri dem Siegtor in der Crunch Time näher, doch Juve "rettete" sich ins aus Show-Zwecken ausgetragene Elfmeterschießen.

Dort versagten mit Romero, Pobega und Bartesaghi gleich drei Milan-Profis die Nerven, weswegen Juve den Sieg vom Punkt davontrug. Die Bianconeri haben schon am nächsten Donnerstag (1.30 Uhr, MESZ) den nächsten Kracher gegen Real vor der Brust, Milan misst sich tags zuvor (5 Uhr, MESZ) mit dem FC Barcelona. In der Serie A kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten am Wochenende vom 21. und 22. Oktober.