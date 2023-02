Auf Kostic-Vorlage: Bremer köpft Juve ins Halbfinale

Juventus Turin hat national noch eine Titelchance. Die Alte Dame besiegte im Viertelfinale der Coppa Italia Lazio Rom knapp mit 1:0 - vor allem die starke Abwehrarbeit war dabei ausschlaggebend.

Nicht nur wegen des Punktabzuges läuft es in den letzten Wochen nicht rund bei Juventus Turin, auch sportlich enttäuschte die Alte Dame am vergangenen Wochenende beim 0:2 gegen Monza.

Einzige Möglichkeit, die Saison noch zu retten, ist der Pokalwettbewerb, in dem Juventus auf die starken Biancocelesti traf. Vlahovic stand nach seinen Leistenproblemen erstmals seit Oktober wieder in der Startelf.

Lazio nahm aufgrund der jüngsten Ergebnisse eine leichte Favoritenrolle ein - wurde dieser im ersten Durchgang aber zu keinem Zeitpunkt gerecht. Juve stand hinten mit einer Fünferkette im Gegensatz zu den Spielen zuvor (zehn Gegentore in den letzten drei Ligaspielen) äußerst sicher, Immobile & Co. fanden kein Durchkommen. Einzig Zaccagni näherte sich an (14.).

Kostic auf Bremer - verdiente Führung für Juve

Auf der Gegenseite fehlte Vlahovic noch der ganz große Punch, den seine Mitspieler ansonsten aber durchaus mitbrachten und sich über Zweikämpfe ins Spiel arbeiteten. Kostic hatte die erste Chance (15.) und bereitete mit seiner Flanke auf Bremer kurz vor der Pause anschließend die verdiente Führung für die Alte Dame vor (44.).

Maurizio Sarri reagierte und nahm den Ex-Dortmunder Immobile, der nach einer Oberschenkelverletzung noch nicht ganz fit war, zur Pause runter, Pedro kam dafür. Auch das Spiel der Biancocelesti wurde facettenreicher und zielstrebiger, nennenswerte Chancen spielten sich die Gäste aber nicht heraus.

Starke Defensivarbeit festigt den Halbfinal-Einzug

Und so hatte sogar der für Vlahovic gekommene Kean 20 Minuten vor dem Ende die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber an Luis Maximiano (70.). Von Lazio kam gerade in der Schlussphase letztlich nach vorne dann doch zu wenig, Juventus verteidigte wie in erfolgreicheren Zeiten äußerst souverän, trotz des knappen Ergebnisses lag zu keinem Zeitpunkt wirklich Spannung in der Luft.

Im Halbfinale gibt es in der Coppa Italia dann Hin- und Rückspiel. Zunächst gastiert die Alte Dame am 04./05. April dann bei Inter Mailand, am 25./26. April kommt Inter nach Turin.