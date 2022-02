Vlahovic und Zakaria treffen beim Debüt: Juventus schlägt Verona

Dusan Vlahovic und Denis Zakaria haben gegen Hellas Verona ein Traumdebüt für Juventus Turin gefeiert. Beim 2:0 sorgten beide für die entscheidenden Treffer.

Dass Vlahovic neun Tage nach seiner Verpflichtung für 70 Millionen Euro direkt gegen Hellas Verona starten würde, war zu erwarten. Zu sehr sehnte man sich bei der Alten Dame nach einem neuen Mittelstürmer, der das entscheidende Bindeglied zwischen Morata und Dybala bilden sollte. Dass der Serbe jedoch auf Anhieb Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der Bianconeri sein wird, hätte man sich bei der Juve nur erträumen können - doch so kam es.

Bereits nach sieben Minuten ließ Vlahovic das erste Mal seine Qualitäten aufblitzen, seinen scharfen Schuss aus 17 Metern konnte Hellas-Keeper Montipo aber noch zur Seite abwehren. Zehn Minuten später war der Schlussmann der Gäste jedoch machtlos: Dybala spielte Vlahovic frei, den Aufsetzer hob das Sturmtalent eiskalt über den herauseilenden Montipo - 1:0 für Juve.

In der Folge tauchte der italienische Rekordmeister nicht mehr so häufig am Strafraum der mutig aufspielenden Gäste auf, wenn aber, dann war Vlahovic mittendrin. Immer wieder war er Zielspieler bei Flanken und im Kombinationsspiel, nach 38 Minuten schnürte der 22-Jährige zudem beinahe einen Doppelpack: Morata flankte präzise auf Vlahovic, aus wenigen Metern drückte er den Ball jedoch am langen Pfosten vorbei.

Moratas Solo leitet Zakarias Traumdebüt ein

Im zweiten Durchgang übernahm zunächst Verona das Kommando, mit vielen Hereingaben konnten die Gäste Juve aber nicht knacken. Die Bianconeri machten nicht viel nach vorne, doch dann setzte Morata zum Solo an: Der Spanier marschierte durchs Mittelfeld und spielte dann wunderbar Zakaria rechts im Strafraum frei. Alleine vor Montipo blieb der Neuzugang aus Gladbach eiskalt und schoss ins linke Eck ein - das nächste Traumdebüt (61.).

Das 2:0 geriet in der Folge nicht mehr in Gefahr, Juve verteidigte durchgehend konsequent, ging offensiv jedoch auch kaum mehr ins Risiko. Durch den Heimerfolg verkürzte die Alte Dame den Rückstand auf das Spitzentrio der Serie A, auf die AC Mailand fehlen aber weiterhin sieben Punkte. Bevor die Bianconeri, die nun Vierter sind, am Sonntag im Topspiel gegen Bergamo ran müssen, steht am Donnerstag das Pokal-Spiel gegen Sassuolo auf der Agenda.