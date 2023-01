Die Achterbahnfahrt von Turin: Di Maria hält den Schiedsrichter fest und trifft dann vom Punkt

Am Sonntagabend haben sich Juventus Turin und Atalanta Bergamo in einem rasanten Spiel mit 3:3 getrennt. Die Partie war ein einziges Auf und Ab und brachte die Protagonisten derart in Wallung, dass Angel di Maria dem Schiedsrichter nach einer Fehlentscheidung hinterherrannte und an seinem Trikot zupfte.

In einer Hauptrolle: Beim 3:3 gegen Atalanta Bergamo trat Angel di Maria (re.) als Torschütze und als Vorbereiter in Erscheinung. picture alliance