Juve und der stillose Umgang mit Bonucci

Ränkespiele prägen das jüngste Verhältnis zwischen Juventus Turin und Oldie Bonucci. Es geht um das letzte Vertragsjahr des mittlerweile 36-jährigen Europameisters von 2021. Unterdessen könnte der Ex-Bremer Marko Arnautovic erneut bei Inter Mailand landen.

Das Wochenende der letzten wesentlichen Testspiele vor dem Saisonstart begann zunächst mit Disputen in Turin und Mailand. Juventus hatte dem mittlerweile Ex-Kapitän Leonardo Bonucci (die Binde trägt jetzt Danilo) bereits vor Wochen zu verstehen gegeben, dass im neuen Kader kein Platz mehr für ihn sei. Seither absolviert der 36-Jährige gesonderte Trainingseinheiten und musste beim traditionellen Familienkick gegen die U 23 gar Eintritt zahlen.

Offerten von Ajax Amsterdam und aus den USA schlug er aus, er will das letzte Karrierejahr dort ausklingen lassen, wo er in zwölf Jahren 17 Titel gewann. Der Oldie pocht daher auf seinen Vertrag bis 2024. Bonucci will nun über rechtliche Wege seine vorübergehende Reintegration einfordern. Oder eben Schadenersatz, schließlich garantiert ihm der Kontrakt sechs Millionen Euro netto. Eine gemeinsame Zukunft scheint indes unwahrscheinlich. Natürlich hätte Juve die Situation eleganter lösen können, immerhin ist Bonucci letzter Vertreter der erfolgreichen Vergangenheit. Der Klub lehnte seine Forderung jedoch ab und argumentierte, dem Profi stünden alle vertraglichen Mittel zur regulären Arbeit offen. Das gemeinsame Training mit anderen überschüssigen Profis und Teilen der U 23 definiert der einstige Heroe aber sicher anders.

Allegri zufrieden mit dem Kader

Zum Härtetest gegen Atalanta (0:0) wurde der Europameister von 2021 nicht eingeladen, Trainer Max Allegri sagte sogar: "Ich bin zufrieden mit diesem Kader." Bonucci sicher nicht, und womöglich kommt auch nicht Romelu Lukaku. Die Tifosi protestierten mit Gesängen und Plakaten erneut gegen den Belgier, für den Dusan Vlahovic geopfert werden sollte. Ein Verkauf des Serben ist jedoch nicht vom Tisch, offenbar liegen Angebote aus Brighton und von Tottenham vor, das nach einem Kane-Ersatz fahndet.

Ersetzen muss womöglich auch Inter den fast fixen Lazar Samardzic (21). Die Mailänder besaßen eine Einigung mit dem in Berlin geborenen Serben, doch dessen Vater avancierte kürzlich zum neuen Berater und forderte Vertragsverbesserungen, die Inter ablehnte. Dies könnte zu einer Rückkehr des Ex-Bremers Marko Arnautovic führen. Der 34-Jährige war 2009/10 schon einmal, wenn auch damals glücklos (drei Ligaspiele, kein Tor), bei der Internazionale. In der vergangenen Saison bewies er aber in Bologna mit zehn Treffern Reife.