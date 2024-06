Juve und Allegri einigen sich auf Vertragsauflösung

Juventus Turin und Ex-Trainer Massimiliano Allegri haben sich wie erwartet auf eine Vertragsauflösung geeinigt, das gab der italienische Pokalsieger am Montagabend bekannt. Der Weg für Thiago Motta, der jüngst Bologna in die Champions League geführt hat, ist demnach frei. Die Verkündung dieses Deals wird in Kürze erwartet.