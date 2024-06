Juve schnürt Paket für Douglas Luiz

Der zentrale Mittelfeldmann Douglas Luiz von Aston Villa hat sich in den vergangenen Wochen mehr und mehr als Wunschspieler von Juventus Turin herauskristallisiert. Der 26-jährige Brasilianer gehört dem Premier-League-Klub seit 2019 an und kommt seither auf stolze 204 Pflichtspiele (22 Tore, über 20 Vorlagen). Nun soll der Deal laut "Sportitalia" und "Sky Sport Italia" fix sein: Der fortan von Thiago Motta trainierte italienische Rekordmeister wird demzufolge 22 Millioen Euro plus die beiden Talente Enzo Barrenechea (23) und Samuel Iling-Junior (20) zu den Villans schicken.