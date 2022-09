Juve-Missverständnis Arthur soll in Liverpool für Entspannung sorgen

Was einst klangvoll geklungen hatte, entpuppte sich immer mehr zum großen Missverständnis. Nun hat Arthur Juventus verlassen, um sich beim FC Liverpool zu versuchen.

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, kurz einfach nur Arthur, ist erst 2020 in Form eines großen und über 130 Millionen Euro teuren Doppeltransfers zu Juventus gekommen. Während der brasilianische Ballverteiler damals nach zwei Jahren beim FC Barcelona als kommender Strippenzieher präsentiert worden war, ging Miralem Pjanic den umgekehrten Weg - den Bosnier zog es damals zu Barça.

Doch sowohl für Pjanic als auch für Arthur lief anschließend nichts nach Plan. Arthur wurden den Ansprüchen in Turin nicht gerecht, etliche Verletzungen und schwache Auftritte im Dress der Alten Dame ließen den Ballkünstler nie zu einer festen Kraft werden. Am Ende stehen nur 63 Pflichtspiele und mickriges Tor bei Juve für ihn zu Buche.

Wenig überraschend war dann, dass Juve den teuer bezahlten Mann loswerden wolle - um Platz im Kader zu schaffen, zumal der aktuelle Trainer Massimiliano Allegri - geholt worden ist Arthur einst unter Maurizio Sarri - auf andere Qualitäten im Zentrum setzt, als sie der filigrane Brasilianer mitbringt - etwa Physis oder Robustheit.

Arthur erweitert Klopps Optionen

Nun also erfolgt der Wechsel auf die Insel. Der FC Liverpool sichert sich die Dienste des Mittelfeldspielers für ein Jahr auf Leihbasis und kann ihn anschließend für eine Ablöse von rund 37,5 Millionen Euro fest verpflichten. "Wir haben viel geredet, unsere Ideen und Visionen passen gut, also bin ich sicher, dass es die richtige Wahl ist", wir Arthur in einer Pressemitteilung der Reds zitiert.

Für Jürgen Klopp bedeutet der Transfer vor allem mehr Spielraum im Kader, der zuletzt so arg vom Verletzungspech gebeutelt wurde. Klopp hatte mehrmals betont, dass man auf der Suche nach einer Verstärkung für das Mittelfeld sei, wo Liverpool die Ausfälle von Thiago (31) und Alex Oxlade-Chamberlain (29) verkraften muss - die wurde nun mit Arthur gefunden.