Justus Fischer in Hannover "in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch sehr gut aufgehoben"

U21-Weltmeister Justus Fischer wird von anderen Klubs umworben. Doch die TSV Hannover-Burgdorf hofft auf eine Vertragsverlängerung des Kreisläufers, wie Sven-Sören Christophersen erneut bekräftigte.

Der deutsche Handball-Nationalspieler Justus Fischer steht noch bis 2025 beim Handball-Bundesligisten aus Hannover unter Vertrag. Die "Recken" peilen eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 20-Jährigen an.

"Das ist auf jeden Fall ein Thema, weil Justus für seine jungen Jahre sehr weit ist und bei uns eine zentrale Rolle spielt", hatte Sven-Sören Christophersen bei Dyn bereits vor Weihnachten erklärt. Der Sportliche Leiter der Niedersachsen fügte vor gut zwei Wochen an: "Natürlich haben wir bei ihm und seinem Umfeld auch den Wunsch hinterlegt, dass wir gerne über 2025 hinaus mit ihm arbeiten wollen."

"Das natürlich ein Spieler wie Justus Fischer, der auch im erweiterten Umfeld der Nationalmannschaft ein Thema ist, Begehrlichkeiten bei anderen Klubs weckt, ist doch klar", räumte der 38-Jährige bereits damals ein und betonte: "Aber wir werden sicherlich nicht kampflos aufgeben."

Barcelona-Gerüchte

2025 laufen etwa beim THW Kiel auf der Kreisläufer-Position die Verträge von Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler aus, zudem wurde der Junioren-Weltmeister von Medien mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, wo der frühere Recken-Coach Carlos Ortega nun an der Seitenlinie steht. Bei der Handball-EM könnte sich Justus Fischer für Top-Vereine weiter empfehlen.

Im Gespräch mit dem NDR sieht Christophersen auch Gründe, die für einen Verbleib sprechen: "Justus ist 20 Jahre, er hat sich handballerisch jetzt enorm entwickelt, da muss man aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung hinterherkommen. Und ich glaube, da findet er nach wie vor ein Top-Umfeld in Hannover."

"Hier spielt er aktuell europäisch, ist ein absoluter Leistungsträger und hat eine Rolle, mit der er sich bis in die Nationalmannschaft gespielt hat", fügte Christophersen an. "Deswegen ist es sowohl aus Vereinssicht als auch aus der Sicht des Spielers sehr gut vorstellbar, dass er in Hannover in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch sehr gut aufgehoben ist."