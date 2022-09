Justin 'milkalove' Springer unterschreibt bei Bochum

Nach nur einer Saison bei NEO geht 'milkalove' zu Bochum. Der Verein schließt mit dem Wunschspieler die Personalplanungen ab.

Justin 'milkalove' Springer heuert beim VfL Bochum an. Erst am Montag machten Spieler und sein vorheriger Verein NEO den Abgang publik, nun verkündet Bochum Vollzug. Springer verlässt NEO bereits nach einer Spielzeit wieder, in der er beispielsweise in der eChampions League, der Virtual Bundesliga und dem DFB ePokal angetreten war.

Zum Transfer von Springer sagte eSports-Leiter Michael Fischer: "Wir beobachten Milkalove schon seit über einem Jahr. Vor der letzten Saison waren wir zu spät dran, da hatte er schon bei NEO unterschrieben. Daher freuen wir uns jetzt sehr, dass wir eines der größten Talente Deutschlands unter Vertrag nehmen konnten. Justin passt perfekt in unser Team. 'Timox' und die jungen Wilden werden für uns auf Punktejagd gehen."

'Milkalove' selbst ließ durchblicken, dass der Transfer schon lange in trockenen Tüchern war und sagte auf Twitter: "Ich bin sehr motiviert und freue mich auf die kommende Saison!"

Der VfL komplettiert damit seiner eigenen Aussage nach den Kader für die anstehende FIFA 23-Saison. "Mit der Verpflichtung von Milkalove sind unsere Personalplanungen abgeschlossen", gab Fischer an. In den letzten Monaten erneuerte der Verein einen überwiegenden Teil seiner Mannschaft.

Kader komplett - Wie geht es mit NEO weiter?

Springer ist damit das letzte Puzzlestück zusätzlich zu 'Timox', Eigengewächs Laurin-Noah 'Snakez' Bartsch und Werder-eAcademy-Talent Jamie 'Chaser' Bartel.

Spannend wird auch zu sehen sein, wie sich NEO in Zukunft aufstellt. Besonders der Verlust von VBL-Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen an den FOKUS Clan wiegt sicherlich schwer. Für sie gilt es nun für Springer einen Nachfolger zu finden.