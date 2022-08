Justin 'Godly10' Kampmeier kehrt nach Paderborn zurück

Der ehemalige Bochumer Justin 'Godly10' Kampmeier hat einen neuen Verein gefunden. Ab der kommenden Spielzeit tritt er für den SC Paderborn in der VBL an.

Dies gab Kampmeier am Donnerstag via Twitter bekannt. Für 'Godly10' eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Denn erst vor der abgelaufenen Saison war er vom SCP zu den Blau-Weißen in den Ruhrpott gewechselt, die er vor wenigen Wochen im Zuge einer kompletten Neustrukturierung wieder verlassen hatte.

Rückkehr in die alte Heimat

In Paderborn trifft Kampmeier jedoch nicht nur auf einen altbekannten Arbeitgeber. Mit Jonas 'Jonny' Wirth steht ihm ein Mitspieler zur Seite, der ebenfalls bei der Academy of eSports unter Vertrag ist. Wirth gilt mit 16 Jahren als eins der spannendsten Talente in der kommenden Saison der Virtual Bundesliga (VBL).

Wie sich das junge und hungrige Team des aktuellen Tabellenführers der 2. Bundesliga auf dem virtuellen Rasen schlagen wird, zeigt sich ab Ende des Jahres, wenn die VBL in die Spielzeit 2022/23 startet. Kampmeier scheint zumindest neben der Konsole bereits wieder angekommen zu sein: "Back Home", kommentierte er seine Rückkehr.