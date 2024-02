Justin Döbler erhält Zweitspielrecht für die 3. Liga

Der HC Elbflorenz Dresden hat Justin Döbler mit einem Zweitspielrecht für den Drittligisten HC Burgenland ausgestattet. Der 22-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg nach Dresden.

Bei dem Drittligisten aus Naumburg solle Döbler " den Kampf um den Klassenerhalt unterstützen und weitere Spielpraxis sammeln", teilte der Zweitligist mit. Der Rückraumspieler ist parallel weiterhin für den Zweitligisten spielberechtigt und kann von Trainer Andre Haber eingesetzt werden.

"Justin ist ein junger Spieler, der in seinem ersten halben Jahr bei uns schon einen Schritt nach vorn gemacht hat", erklärt Haber. „Ich glaube allerdings, dass er für seine weitere Entwicklung vor allem Spielzeit benötigt, und die kann er aktuell bei uns nicht in dem Maß erhalten.“

Aus diesem Grund habe man sich auf das Zweitspielrecht verständigt. „Wir hoffen, dass er beim HC Burgenland sehr gute Spiele machen und den nächsten Schritt gehen wird“, so Haber.

Döbler wechselte als B-Jugendlicher in die Nachwuchsabteilung des SC Magdeburg. In der vergangenen Saison absolvierte er insgesamt 22 Drittligaspiele (45 Tore) für die Reserve des Champions-League-Siegers. Für Elbflorenz bestritt er in der laufenden Spielzeit bislang 20 Partien (15 Treffer).