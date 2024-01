Jusic verlässt Chemnitzer FC

Der Chemnitzer FC und Verteidiger Jasin Jusic haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeignet. Der Bosnier kam in der laufenden Spielzeit in der Regionalliga Nordost noch nicht zum Einsatz. In der vergangenen Saison stand er in drei Partien auf dem Platz. Damit ist für den 20-Jährigen das Kapitel Chemnitz nach zweieinhalb Jahren wieder beendet. Wohin es Jusic zieht, ist noch nicht bekannt.