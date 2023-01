Juristische Niederlage: Hannover 96 muss Ex-Sportdirektor Zuber weiterbeschäftigen

Gerhard Zuber, der ehemalige Sportdirektor von Hannover 96, hat im Rechtsstreit gegen seinen früheren Arbeitgeber einen Erfolg erzielt: Der Zweitligist muss den 47-Jährigen weiterbeschäftigen.

Zuber war im Sommer 2021 von Hannover 96 freigestellt worden. Dagegen legte der 47-Jährige Rechtsmittel ein - und konnte am Mittwochvormittag vor dem Amtsgericht Hannover einen juristischen Erfolg für sich verbuchen: "Zubers Freistellung war unwirksam", teilte ein Sprecher des Arbeitsgerichts mit.

Kind muss beim nächsten Verhandlungstermin erscheinen

Die Richter entschieden außerdem, dass Zuber für die Zeit seit seiner Freistellung Prämienzahlungen in Höhe von etwa 50.000 Euro zustehen. Hannover 96 zahlte zwar seit dem 30. Juni 2021, als Zuber offiziell aus seinem Amt schied, weiterhin das Gehalt des Österreichers. Doch Zusatzzahlungen in Form von Punkteprämien oder möglicherweise Corona-Zuschlägen erhielt Zuber seitdem nicht mehr. Zudem ordnete das Gericht einen weiterer Verhandlungstermin an, bei dem auch 96-Mehrheitsgesellschafter Martin Kind zugegen sein muss. "In diesem Fall geht es um eine Beweisaufnahme, und da geht es um Herrn Kinds und Herrn Zubers Äußerungen", teilte der Sprecher weiter mit.

Wie es mit Hannover 96 und Zuber weitergeht, steht noch nicht fest. Sein Vertrag bei den Niedersachsen läuft noch bis Saisonende, rein theoretisch müsste ihn der Zweitligist mit den Aufgaben eines Sportdirektors betreuen.

Bereits vor drei Jahren siegte Zuber im Rechtsstreit gegen Hannover 96

Zuber war im April 2017 unter dem damaligen 96-Manager Horst Heldt nach Hannover gekommen. Zunächst fungierte er als Sportlicher Leiter, seit April 2020 als Nachfolger von Jan Schlaudraff als Sportdirektor. Ein Vorgang, der bereits damals von Nebengeräuschen begleitet worden war. Denn vor seinen Ernennung zum Sportdirektor hatte Zuber erfolgreich auf eine Entfristung seines Vertrags als Sportlicher Leiter geklagt.