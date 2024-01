Juri Knorr über Vater, Handball-EM, Fußball-Stadien, Trikot und Haare

Juri Knorr ist der Hoffnungsträger im deutschen Handball-Team. Zum EM-Auftakt gegen die Schweiz trifft der Shootingstar auf seinen Lehrmeister. In der Bock auf Handball sprach er auch über Sachen abseits des Parketts wie Familie, Ernährung, seine Haare, sein erstes Trikot und seine Verbindung zu Fußball-Stadien.

"Seinen Moment" will Juri Knorr diesmal ganz besonders auskosten. Wenn er im Tunnel steht. Und sein Name im weiten Rund aufgerufen wird. "Da probiere ich, es für mich zu genießen", sagt der Spielmacher der Handball-Nationalmannschaft, "aber ich kann nicht versprechen, dass es mich nicht überkommen wird, wenn ich vor 50.000 auflaufe".

Wenn die deutschen Handballer am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) vor einer Weltrekordkulisse in der Düsseldorfer Fußball-Arena gegen die Schweiz ihre Heim-EM eröffnen, werden die Augen vor allem auf Juri Knorr gerichtet sein. Der 23 Jahre alte Ausnahmekönner ist Deutschlands größtes Handball-Versprechen seit vielen Jahren. Und trifft gleich zum Turnier-Auftakt auf seinen Lehrmeister Andy Schmid.

Juri Knorr, dessen Stern im Nationalteam bei der WM vor einem Jahr so richtig zu leuchten begann, gilt als DER deutsche Hoffnungsträger. Er, der mit einem enormen Talent gesegnet ist, dessen Würfe variantenreich und hart sind, und dessen Angriffsspiel so unberechenbar wie anarchisch ist, soll die DHB-Auswahl in den kommenden Tagen und Wochen zu einem neuen Wintermärchen führen. Knorr ist ihr Taktgeber. Und ihr Torjäger zugleich.

Der Spielmacher versucht, sich von der Bürde der großen Erwartungen frei zu machen. Wer ihn kennt, der weiß: Juri Knorr will eigentlich nur spielen. Die Beantwortung der Fragen zum Turnier im eigenen Land, die ihn schon seit dem Anfang der Saison verfolgen, sind ihm gar nicht so lieb. "Das war über das halbe Jahr sehr präsent und ich bin auch wirklich froh, dass es jetzt endlich los geht", sagt Knorr. Er sagt es leise.

Vater Thomas Knorr und das erste Trikot

Juri Knorr fand in Bad Schwartau zum Handball. Sascha Klahn

Das Handballspielen wurde Juri Knorr de facto in die Wiege gelegt. Sein Vater Thomas absolvierte 501 Bundesliga- sowie 83 Länderspiele und gewann unter anderem vier Mal die Deutsche Meisterschaft und den Europapokal. Kein Wunder also, dass der kleine Juri in die Fußstapfen seines Papas treten wollte.

Doch das war gar nicht so einfach - selbst der berühmte Name half ihm nicht weiter. "Ich ging mit fünf das erste Mal zum Training, aber sie haben mich nicht reingelassen. Ich musste mich bis zu meinem sechsten Geburtstag gedulden...", erinnert sich Juri Knorr in der Bock auf Handball an den Beginn seiner Handball-Karriere bei den Minis des VfL Bad Schwartau.

"Mein erstes Wort war wirklich Ball“, verrät Juri Knorr, der sich mit Lesen vom Sport ablenkt. Allerdings gelingt dies nicht immer. "Ich ärgere mich häufig, dass ich kein richtiges Hobby habe, das nichts mit Sport zu tun hat, und dass ich irgendwo permanent in dieser Sportblase lebe. Und ich ärgere mich wirklich darüber, dass ich so viel Sport konsumiere", gesteht der Mittelmann.

Das Wirtschaftspsychologie-Studium ist derzeit aufgrund des Handballs in den Hintergrund getreten. Einen noch höheren Stellenwert haben nur seine Familie und seine Freunde. Neben Papa Thomas und Mama Franziska zählen Juris kleine Schwester Vibe und natürlich seine Freundin Friederike zu seinem engsten Umfeld. "Meine Familie und meine Freunde stehen für mich über allem."

Juri Knorr braucht es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Sportlich ist er enorm zielstrebig, überzeugt mit Leistung. Abseits des Feldes wirkt er unaufgeregt und geerdet. Als "schönste Form der Anerkennung" bezeichnete er es bei Handball-Inside einmal, wenn Kinder ein Trikot mit seinem Namen tragen. In der Bock auf Handball berichtete er, dass sein erstes Trikot das von Lars Christiansen war.

Handball-Lehrmeister Andy Schmid

Vorbereitung auf das Duell mit der Schweiz: Juri Knorr konzentriert beim Training im Stadion in Düsseldorf. Sascha Klahn

Ein Stück seiner Art hat Juri Knorr sicherlich auch von Andy Schmid. Der Schweizer, der als einer der besten Spielmacher der Bundesliga-Geschichte gilt, war Knorrs Teamkollege bei den Rhein-Neckar Löwen. Mehr noch. Schmid, so sagen es manche in der Branche, habe Knorr zu dem gemacht, was er heute ist. Das Schicksal will es so, dass die beiden am Mittwoch aufeinander treffen.

"Andy ist für mich sicherlich ein ganz besonderer Handballspieler, aber als Mensch war er für mich wichtiger", sagt Juri Knorr. Gerade neben dem Platz habe er ihm im ersten Löwenjahr enorm geholfen, ihm zur Seite gestanden. Man habe zuletzt auch telefoniert und geschrieben.

Andy Schmid, der 2022 nach zwölf Jahren bei den Löwen zurück in die Heimat nach Luzern gewechselt war, erfüllt sich mit dem Spiel gegen Deutschland einen Traum. Ohne die Aussicht auf dieses Turnier hätte er, der inzwischen 40-Jährige, "vermutlich im Sommer 2022 aufgehört". Die EM habe er "über alles andere gestellt".

"Wir hatten ein sehr gutes Jahr zusammen. Nicht nur auf dem Feld, sondern vor allem auch neben dem Feld", sagte auch Andy Schmid. Für den Schweizer markiert die EM das Ende. Juri Knorr ist noch ganz am Anfang, bei der Handball-WM 2023 wurde er als bester junger Spieler ausgezeichnet.

Andy Schmid sprach gegenüber dem SID von einem "Generationen-Duell" mit dem 17 Jahre jüngeren deutschen Hoffnungsträger. "Ich konnte ihm ein, zwei Sachen mitgeben. Und er konnte mir auch ein paar Sachen mitgeben", so Schmid. Knorr ist in seinen Augen "ein fantastischer Spieler. Ein Mensch mit sehr viel Tiefe".

Andy Schmid wünscht ihm "von Herzen, dass er ein super Turnier spielt. Dass er diesem Druck standhalten kann, dem ihm auch die Öffentlichkeit manchmal zu Unrecht auferlegt."

Bock auf Handball: Juri Knorr

Bei Juri Knorr dreht sich vieles um den Handball - aber nicht alles. Sascha Klahn

In der aktuellen Ausgabe von Bock auf Handball gibt Juri Knorr unterdessen noch tiefere Einblicke, auch in seine Kindheit, seine Familie oder sein Leben neben dem Handball.

Zudem spricht Juri Knorr auch über seine Haare. "Ich fand lange Haare schon immer irgendwie cool", sagt er. Um auf dem Spielfeld deswegen nicht den Durchblick zu verlieren, hat er die Haare dort zu einem Zopf zusammengebunden und mit einem Haargummi fixiert. Die Zeiten, in denen er ein Stirnband trug, sind dagegen vorbei.

Um seine Entzündungswerte im Körper zu reduzieren, hat Juri Knorr übrigens eine ganze Zeit lang auf Fleisch verzichtet - aber Fisch gegessen. Allerdings sei bei der Erstellung eines großen Blutbildes, wie er es regelmäßig machen lässt, zuletzt herausgekommen, "dass mir ein bisschen Fleisch guttun würde. Deshalb esse ich jetzt rund alle zwei Wochen wieder ein gutes Stück Fleisch. Ansonsten aber verzichte ich im Alltag weiterhin darauf."

Juri Knorr wechselte nach dem Abitur 2018 für ein Jahr in die Akademie des FC Barcelona, spielte dort in der zweiten Mannschaft und machte seine ersten Schritte im Profihandball. Ein Jahr später feierte er im Trikot von GWD Minden seine Bundesliga-Premiere, und abermals zwei Jahre später wechselte er zu den Rhein-Neckar Löwen, wo er bis heute spielt.

Im Alter von 20 Jahren feierte Juri am 5. November 2020 sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft. Und nun ist er der Hoffnungsträger bei der Heim-EM, beim Handball-Weltrekord am heutigen Mittwoch vor gut 53.000 Zuschauern im Fußball-Stadion in Düsseldorf.

Große Stadien kennt Juri Knorr übrigens. Anstatt auf Konzerte zu gehen, war der Handballer in seiner Jugend häufig mit seinen Kumpels in Fußballstadien unterwegs, oft per Zug in Hamburg oder Bremen, manchmal auch in Dortmund. "Ich bin kein Fan, aber Dortmund-Sympathisant", so Juri Knorr.

In der Bock auf Handball verriet er: "Meine beiden besten Kumpels waren Schiedsrichter, deshalb kamen sie kostenlos rein. Und der eine hatte noch einen Bruder, der auch Schiedsrichter war. Ich habe dann in seinem Schiedsrichterausweis mein Passbild über seines drüber geklebt und mich auch reingemogelt." Und nun steht er bei der Heim-EM im Tunnel.

