Juri Knorr gegen Harz-Verbot: "Würde dem Handball sehr viel nehmen"

Wenn jemand etwas zum Thema Harz sagen kann, dann Juri Knorr. Warum? Weil der 23-Jährige der sogenannte "Harz-Wart" der deutschen Nationalmannschaft ist.

Juri Knorr muss selbst ein wenig schmunzeln, als er auf die Rolle als "Harz-Wart" des DHB-Teams angesprochen wird. "Das kam so ein bisschen notgedrungen, auch weil ich teilweise der Jüngste war", sagt der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen.

"Im Endeffekt kriegen wir das Harz immer vom DHB gestellt. Und ich gebe einfach nur Anmerkungen, wenn beispielsweise das falsche bestellt wurde. Denn es gibt zwei, drei Anbieter, einer davon ist nicht ideal", schildert Juri Knorr den Umgang mit der Backe im Nationalteam - ohne aber den aus seiner Sicht "nicht idealen" Hersteller zu verraten.

Unabhängig von seiner Aufgabe in der DHB-Auswahl hält Juri Knorr den Kleber im Spitzenhandball für unverzichtbar - und greift selbst regelmäßig in den Harztopf. "Weil es für mich wichtig ist, ein gutes Gefühl für den Ball zu haben, immer etwas zur Verfügung zu haben", erklärt er.

Als Regisseur seiner Mannschaften ist er wie kaum ein anderer Spieler auf saubere Pässe und Zuspiele angewiesen. Zudem glänzt er immer wieder mit wuchtigen Treffern aus dem Rückraum. Ausreichend Harz an den Händen gibt ihm ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle, die er für seine strategische Spielweise benötigt. Handball ohne Harz ist für ihn daher nicht vorstellbar. "Das würde dem Handball sehr viel nehmen, die Qualität wäre nicht die gleiche", so Juri Knorr.

