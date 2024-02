Juri Knorr fehlt Rhein-Neckar Löwen heute in der European Handball League

Die Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst auf Handall-Nationalspieler Juri Knorr verzichten. Der 23-Jährige setzt mit Knieproblemen aus, wie ein Sprecher des Bundesligisten gegenüber dem Mannheimer Morgen am Montag bestätigte. Über die genaue Ausfallzeit wurde zunächst nichts bekannt.

Der Pokalsieger tritt am heutigen Dienstagabend (20.45 Uhr) beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze in der Hauptrunde der European League an. In der Vorrunde dieses Wettbewerbs hatten die Rhein-Neckar Löwen mit sieben Siegen in acht Spielen gefeiert und den Einzug in die Hauptrunde geschafft, in die der Handball Bundesligist zwei Punkte mitnahm - auch ank 51 Treffern von Juri Knorr, der hinter Andy Schmid und Noam Leopald drittbester Schütze des Wettbewerbs ist.

In der Hauptrunde geht es nun gegen Gornik Zabrze und Liga-Konkurrent TSV Hannover-Burgdorf sowie Vorrundengegner HBC Nantes geht es nun in einer Vierer-Gruppe um den Einzug in das Viertelfinale, in denen es dann um das Ticket zum Final4 in Hamburg gehen wird. Zumindest zum Auftakt wird mit Juri Knorr bei den Rhein-Neckar Löwen ein zentraler Spieler aber fehlen, der Spielmacher hatte im Januar mit Deutschland den vierten Platz bei der Handball-EM erreicht und war dabei in das All-Star Team gewählt worden.

Nach der Handball-EM hatten die Rhein-Neckar Löwen zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen müssen: Erst gab es ein 24:34 im Viertelfinale des DHB-Pokals beim SC Magdeburg, dann am Wochenende ein 25:33 beim TBV Lemgo Lippe. Nach dem Auftakt der Hauptrunde der European League steht für die Löwen am Wochenende das Bundesliga-Duell gegen die SG Flensburg-Handewitt an.

» Liveticker der Partie Gornik Zabrze gegen Rhein-Neckar Löwen