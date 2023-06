Jurendic: Meister mit dem FC Zürich und Pädagoge

Der FC Augsburg hat seinen gesuchten neuen Sportdirektor gefunden. Zum 1. August kommt Marinko Jurendic vom FC Zürich, wo er in den vergangenen drei Jahren als Sportchef gearbeitet hat. Er erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

Der Schweizer mit kroatischen Wurzeln wird ab 1. August das seit Monaten gesuchte Bindeglied zwischen der Geschäftsführung um Stefan Reuter und Michael Ströll, Trainer Enrico Maaßen und der Mannschaft. Der 45-Jährige soll bei Spielen auf der Bank sitzen, auch bei den Trainingseinheiten anwesend sein.

In den vergangenen drei Jahren arbeitete er als Sportchef beim FC Zürich, wurde mit dem Klub 2022 Schweizer Meister. Neben dem Profiteam verantwortete der neue Sportdirektor auch die Nachwuchsakademie. Der studierte Pädagoge hat die Lizenz zum Fußballlehrer und spricht mit Deutsch, Kroatisch, Englisch, Französisch und Italienisch fünf Sprachen.

Mit Moser kommt auch ein neuer "Leiter Entwicklung"

"Marinko Jurendic passt perfekt in unser Anforderungsprofil, um uns in der sportlichen Führung optimal aufzustellen. Er hat nicht nur als Sportdirektor schon erfolgreich gearbeitet, sondern bringt durch seine eigene aktive Zeit als Spieler, seine Trainertätigkeiten, als ausgebildeter Fußball-Lehrer sowie seine Verbandsarbeit und eine pädagogische Ausbildung sehr gute Qualifikationen und Erfahrungen mit, die er erfolgreich in unser Team einbringen wird", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.

Neben Jurendic wechselt Heinz Moser zum FC Augsburg, wie Jurendic Ex-Profi. Der 55-Jährige wird "Leiter Entwicklung", dieses Amt übte er auch in Zürich aus. Moser bringt die Erfahrung von 15 Jahren beim Schweizer Fußballverband mit, wo er Verantwortlicher aller Junioren-Nationalteams war. "Ich bin überzeugt, dass wir dadurch unseren eigenen Talenten eine noch größere Perspektive bieten können, und die Verzahnung zur Paul-Renz-Akademie mit unseren Verantwortlichen im Nachwuchs durch diese Personalie noch enger und erfolgsversprechender wird", sagt Reuter.

Es reizt mich, die Zukunft des FCA in der Bundesliga in Teamarbeit mitgestalten zu können. Marinko Jurendic

Jurendic regelt bis August seinen Übergang in Zürich, wird dann voll in die Arbeit einsteigen. In der Pressemitteilung des FC Augsburg lässt er sich wie folgt zitieren: "Es reizt mich, die Zukunft des FCA in der Bundesliga in Teamarbeit mitgestalten zu können. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an von gegenseitigem Vertrauen geprägt und sehr zielführend. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam als Team den FCA sportlich Schritt für Schritt weiterentwickeln und auch die eigenen Nachwuchsspieler mehr in den Fokus rücken werden."