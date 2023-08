Jurendic: "Ich bin nicht nur der ruhige Schweizer, ich kann auch emotional sein"

Im weißen Hemd mit dunkelblauem Pullover: Marinko Jurendic, der neue Sportdirektor des FC Augsburg, hinterließ am Donnerstag einen überlegten, klar strukturierten Eindruck, definierte seine dringlichsten Aufgaben und nahm Stellung zu den Zielen des Klubs.

In den vergangenen Tagen verschaffte sich Jurendic einen ersten Eindruck: Vom neuen Arbeitsplatz, den Mitarbeitern, der Mannschaft des FC Augsburg. Als "sehr positiv" schilderte der 45-Jährige diesen bei seiner öffentlichen Vorstellung am Donnerstag. "Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe", fügte Jurendic an, er habe in den ersten Tagen beim FC eine "unglaubliche Unterstützung und Hilfestellung gespürt", von der Mannschaft sei er als Augenzeuge der beiden Testspiele am vergangenen Wochenende "richtig angetan", insbesondere wegen des 3:1 gegen Ajax Amsterdam.

Seine dringlichste Aufgabe sieht Jurendic, der vom FC Zürich kommt, in den kommenden zehn Tagen im Beitrag zu einer optimalen Vorbereitung auf den Saisonstart sowie in der Kaderoptimierung bis zum Ende des Transferfensters. "Wir müssen davon ausgehen, dass der aktuelle Kader noch nicht der finale sein wird", sagte er. Nächster Abgang dürfte Eigengewächs Maurice Malone sein, der ein Vertragsangebot des FCA laut Geschäftsführer Stefan Reuter ausgeschlagen hat und vor einem Wechsel zu Sturm Graz steht.

FC Augsburg: Umbruch als Chance

Jurendic betonte während der Pressekonferenz, dass er in den Gesprächen mit den Geschäftsführern Reuter und Michael Ströll (Finanzen) sowie mit Präsident Max Krapf gespürt habe, dass er nach Augsburg passe. Wichtig seien ihm Werte und ein enger Draht zu Trainer Enrico Maaßen und der Mannschaft. Auch an Spieltagen, weshalb er auf der Bank sitzen werde. Den aktuellen Umbruch im Kader sieht Jurendic als Chance, die Talententwicklung liegt ihm offenbar am Herzen. "Wir müssen ein gutes Talentmanagement auf den Weg bringen, wollen den eigenen Spielern die Durchlässigkeit zu den Profis garantieren." Ein Weg sei dabei eine Leihe zu Zweit- oder Drittligisten.

Jurendic, der privat gerne im Familienkreis ausspannt und die Natur liebt, ließ sich nicht zu einer konkreten Zielvorgabe mit dem Profiteam locken, sagt ganz allgemein: "Es ist ein großer Erfolg, auch in der 13. Saison in Folge Bundesliga spielen zu können. Die Zugehörigkeit zur Bundesliga darf man nicht kleinreden." In seinen ausführlichen Ausführungen wirkt der 45-Jährige kontrolliert, strukturiert, überlegt. Aber er kann auch anders, wie er abschließend verrät: "Ich bin nicht nur der ruhige Schweizer, ich kann auch emotional sein."