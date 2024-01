Jurasek als Pendant zu Kaderabek

Wie vor gut acht Jahren, als Hoffenheim Pavel Kaderabek verpflichtete, stößt mit David Jurasek erneut ein Außenverteidiger aus Tschechien zur TSG.

Mittlerweile spielt Pavel Kaderabek bereits seine neunte Saison im Kraichgau. Nun holte die TSG mit dessen Landsmann erneut einen Außenverteidiger aus Tschechien, diesmal einen linksfüßigen, der quasi spiegelverkehrt das Pendant seines Vorgängers verkörpert.

"Er macht menschlich einen Top-Eindruck, er ist sehr offen und freundlich, er wird nullkommanull Probleme haben, sich zu sofort integrieren", erklärte Trainer Pellegrino Matarazzo nach den ersten gemeinsamen Tagen, "er hat mit Pavel noch einen Spieler, der ihn gut steuern kann." Schon vor der endgültigen Zusage hatte Jurasek seinen Landsmann kontaktiert, um Informationen und Eindrücke als erster Hand zu erhalten. "Ich hatte Kontakt mit ihm nach dem Angebot, ich hatte mehrere", verrät Jurasek und flachst: "Pavel kommt von Sparta Prag, ich von Slavia, aber hier wird das schon funktionieren."

Die Fans können einen offensiven Verteidiger erwarten, vergleichbar mit Pavel Kaderabek. David Jurasek

Auch Matarazzos Beschreibung des neuen Linksverteidigers erinnert stark an Kaderabek. "Ein Spieler, der marschiert, mit viel Dynamik und Robustheit", versichert der 46-Jährige. Und selbst Jurasek zieht diesen Quervergleich. "Die Fans können einen offensiven Verteidiger erwarten, vergleichbar mit Pavel Kaderabek", kündigt Jurasek an, der mit einer Kaufoption zunächst bis Sommer von Benfica Lissabon ausgeliehen ist. Ob der Neuzugang auch gleich am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger Heidenheim ein Faktor sein kann und wird, ließ Matarazzo offen.

"Auf dem Trainingsplatz macht er einen ordentlichen Eindruck, die ersten Tage war er noch etwas schüchtern, abtastend, aber Tag für Tag wird er offener und selbstbewusster", versichert Matarazzo, "er hat auch am Mittwoch sein erstes und sehr schönes Tor geschossen. Kann schon sein, dass er auf dem Platz steht, wir werden sehen, ich schließe nichts aus."

Jurasek gibt Matarazzo Variabilität in der Entscheidungsfindung

Schließlich eröffnet die neue Fachkraft hinten links weitere taktische Optionen. "Er gibt uns auch die Möglichkeit, als linker Verteidiger in einer Viererkette zu spielen, wenn er so weit ist. Er gibt mir eine gewisse Variabilität in meiner Entscheidungsfindung", begrüßt Matarazzo das verbreiterte Spektrum, "we will see - ich kann das nicht in Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, ich muss Eindrücke sammeln, was gut funktioniert, wer in Form ist, aber die Option zu haben, tut gut."

Mal sehen, wie schnell, wie gut und in welcher Grundordnung Hoffenheims neue tschechische Flügelzange zur Entfaltung kommt. "Ich hoffe, ich kann hier gute Spiele zeigen und der Mannschaft helfen", sagt Jurasek. Die kann defensiv jedenfalls jede Hilfe gebrauchen.

