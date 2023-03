Juranovic zieht ein Fazit - und schwärmt von der "Alten Försterei"

Seit Januar ist WM-Teilnehmer Josip Juranovic bei Union unter Vertrag und hat sich bereits als Hilfe entpuppt. Gegen Köln könnte seine Vielseitigkeit zum Tragen kommen.

Eine spezielle Beschwerlichkeit, die das Leben in Berlin bringen kann, hat Josip Juranovic bereits kennengelernt: die Wohnungssuche. "Alle drei Tage zu spielen ist einfacher", so der neue Außenverteidiger des 1. FC Union Berlin am Donnerstagmittag im Rahmen einer Medienrunde über die Suche nach einer Bleibe in der Hauptstadt. Mittlerweile hat der im Januar von Celtic Glasgow gekommene kroatische Nationalspieler (27 Einsätze bislang) eine Wohnung gefunden, sodass die Eingewöhnung in Berlin weiter fortschreiten kann.

Auf dem Platz ist die Integration des WM-Teilnehmers (sechs Spiele beim Turnier in Katar) natürlich noch nicht vollends abgeschlossen, doch Juranovic hat gezeigt, dass er dem Team von Trainer Urs Fischer helfen kann: mit seiner Agilität, seinem Offensivdrang, seinen Qualitäten beim Servieren von ruhenden Bällen und seinem Kampfgeist. Sein neuer Vorgesetzter ist jedenfalls sehr angetan von seinem Neuzugang. Juranovic brauche noch Zeit, bis die Abläufe des Union-Spiels alle säßen, so Fischer, "aber entscheidend ist, dass er versucht, sich einzupassen".

Scorer Juranovic

Fünf Pflichtspiele hat der 27-Jährige bisher nach seinem Wechsel für die Eisernen absolviert, gleich bei seinem Debüt am 23. Januar bei Werder Bremen (2:1) lieferte Juranovic einen Assist - ebenso wie acht Tage später im Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg (2:1). Und im jüngsten K.o.-Runden-Playoff-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam (3:1) steuerte der neue Rechtsverteidiger gar ein Tor und eine Vorlage bei.

Dass er bisher vorwiegend in den K.o.-Matches in Pokal und Europa League zum Zug kam und in der Liga nur zweimal von Anfang auflief, ficht Juranovic nicht an. "Ich hatte nicht erwartet, immer 90 Minuten zu spielen", sagt der 1,73 Meter große und 68 Kilo schwere Abwehrspieler bescheiden. Ganz und gar, da sein Konkurrent auf seiner Position Christopher Trimmel ist, seines Zeichens immerhin Kapitän und Anführer der Eisernen. "Es ist gut, Wettbewerb zu haben", sagt Juranovic ganz Sportler.

Gleichwohl verhehlt er nicht, dass er Celtic Glasgow Ende Januar nicht nur deshalb Richtung Berlin verlassen hat, weil er die Gelegenheit hatte, in eine Topliga zu wechseln. Juranovic sah seine Chancen im kroatischen Nationalteam gefährdet, weil er in Glasgow ab Oktober nicht mehr regelmäßig spielte, und als Celtic im Januar in dem Kanadier Alistair Johnston einen weiteren neuen Rechtsverteidiger verpflichtete, sah Juranovic die Zeit für einen Wechsel gekommen.

Die Alte Försterei? "Amazing!"

Das heißt aber nicht, dass er Celtic Glasgow nicht weiter im Herzen trägt. Nach wie vor hat er regelmäßig Kontakt zu seinen ehemaligen Mitspielern und verfolgt die Partien des schottischen Meisters höchst interessiert. Aber auch sein neuer Arbeitgeber hat es Juranovic sichtlich angetan. Er hebt vor allem den Teamgeist und das Familiäre bei Union hervor. Anfangs sei er zwar etwas überrascht gewesen, als er das im Vergleich zum Celtic Park relativ kleine Stadion an der Alten Försterei gesehen habe, gibt Unions neue Nummer 18 zu, aber nachdem er einige Male in einer proppenvollen Alten Försterei gespielt hat, hat er die Atmosphäre schätzen gelernt. "Amazing" sagt Juranovic auf Englisch, toll.

Von Damir Buric umgeschult

Was die fußballerischen Unterschiede zwischen der schottischen Premier League und der Bundesliga angeht, sagt Juranovic: "Bei Celtic hatten wir zu 90 Prozent immer den Ball. Hier gibt es mehr direkte Duelle, es geht mehr auf den zweiten Ball und es gibt mehr Gegenpressing." Juranovic ist jedoch flexibel, das hat ihn schon immer ausgezeichnet. Schließlich startete er einst bei Hajduk Split als Zehner und Sechser. Damir Buric (58), früher Profi unter anderem bei Waldhof Mannheim, dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach, schulte als Hajduk-Coach den jungen Juranovic zum rechten Verteidiger um.

Am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) muss Juranovic aber eventuell als linker Verteidiger aushelfen. Unions beide etatmäßigen Linksverteidiger Niko Gießelmann und Jerome Roussillon sind angeschlagen und konnten auch am Donnerstag nicht trainieren. Aber Juranovic hat seine Erfahrungen auch auf links. Sein erstes Spiel für Celtic Glasgow bestritt er am 29. August 2021 - im "Old Firm", dem Glasgower Derby, bei den Rangers als Linksverteidiger.

Juranovic ist jedenfalls bereit. Auch für den Kampf um einen Champions-League-Platz. Denn mit dem 1. FC Union in der Saison 2023/24 in der Königsklasse auf Celtic zu treffen, das wäre ein absolutes Highlight.