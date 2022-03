Junuzovic verlässt Red Bull Salzburg im Sommer

Mittelfeld-Routinier Zlatko Junuzovic wird Serienmeister Red Bull Salzburg nach Saisonende verlassen. Der Vertrag des 34-Jährigen wird nicht verlängert.

Serienmeister Red Bull Salzburg und Zlatko Junuzovic werden ab Sommer getrennte Wege gehen. Wie die Mozartstädter am Donnerstag mitteilten, wird der auslaufende Vertrag des 34-jährigen Mittelfeldspielers nicht verlängert. "Natürlich bedauere ich diese Entscheidung, weil ich sehr gerne hier in Salzburg bin und eine tolle, erfolgreiche Zeit hatte", zeigt sich Junuzovic enttäuscht. "Aber es ist so, wie es ist, und ich schaue nicht nur positiv auf meine Jahre beim FC Red Bull Salzburg zurück, ich schaue auch positiv in die Zukunft." Wohin ihn sein Weg nach Saisonende verschlagen wird, wisse er noch nicht.

Junuzovic war im Sommer 2018 nach insgesamt sechseinhalb Jahren bei Werder Bremen nach Salzburg gekommen und hat für die "Bullen" seitdem 113 Pflichtspiele bestritten. In der aktuellen Saison ist er - auch bedingt durch eine langwierige Fersenverletzung - jedoch nur fünf Mal zum Einsatz gekommen und stand nach seiner Genesung meist nicht mehr im Kader von Trainer Matthias Jaissle.

"Für uns war das eine alles andere als einfache Entscheidung. Aber wir haben intern lange und ausführlich darüber diskutiert und sind letztlich zur Überzeugung gelangt, dass wir den Vertrag nicht mehr verlängern werden. Diese Entscheidung haben wir ihm aus Gründen der Fairness schon frühzeitig mitgeteilt, um ihm genug Zeit zu geben, sich neu zu orientieren", erklärte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. "'Sladdi' hat sich auch in den letzten für ihn schwierigen Monaten nie hängen lassen und alles getan, um seine Verletzung in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, dass er bald wieder der Alte ist und wir gemeinsam mit ihm einen perfekten Abschluss finden und noch zwei weitere Titel feiern können."