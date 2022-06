Junuzovic im Interview: "Jetzt ist es die Frage, ob wir noch einmal ein Abenteuer starten"

Nach vier Saisonen bei Red Bull Salzburg verlässt Zlatko Junuzovic den Serienmeister wieder. Wie es für den 34-Jährigen weitergeht, steht noch nicht fest. Mit dem kicker sprach er unter anderem über seine Zeit in Salzburg, seine schönsten Tore und seine Zukunftspläne.

Zlatko Junuzovic hat in seiner Karriere schon einiges erreicht. Für Österreichs Nationalteam stand er 55 Mal am Feld, erzielte dabei sieben Tore und 14 Assists. Mit Red Bull Salzburg sammelte der 34-Jährige je vier Meisterschaften und Cup-Trophäen ein. Vor seiner Zeit beim Serienmeister war er in der deutschen Bundesliga als Kapitän von Werder Bremen aktiv. Sogar "Österreichs Fußballer des Jahres 2010" darf sich der Mittelfeldspieler nennen. Nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Salzburg steht Junuzovic vor der Frage, wie es für ihn weitergeht.

Herr Junuzovic, erst einmal Gratulation zur Meisterschaft. Wie war die letzte Saison bei Red Bull Salzburg für Sie?

Ziemlich durchwachsen, mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Die Höhen waren natürlich ganz am Anfang und zum Schluss. Mittendrin war es eine sehr, sehr schwere Zeit, mit der Verletzung, der Reha und einer gewissen Ungewissheit. Es war eine ziemlich zähe Verletzung. Wir wussten nicht, wie wir es am besten in den Griff bekommen, und es hat sich ein bisschen gezogen. Das war der negative Aspekt dieser Saison. Aber die Mannschaft hat es über weite Strecken super geschafft, all das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Zuschauen ist nicht immer schön, deshalb war es eine sehr schwierige Zeit für mich, aber für die Jungs habe ich mich trotzdem sehr gefreut. Vor allem, als sie bzw. als wir in der Champions League die Gruppenphase überstanden hatten.

Was waren die Höhepunkte in den vier Jahren in Salzburg?

Da gibt es viele. Das war wirklich von Jahr zu Jahr überragend. Als ich zu Red Bull Salzburg kam, war schon so eine positive Grundstimmung da, wo ich mich von Beginn weg wohlgefühlt und gleich gemerkt habe, dass der Wechsel eine gute Entscheidung war. Die Mannschaft hatte sich damals im Vergleich zum Jahr davor ja kaum verändert - es gab gerade einmal zwei Abgänge. Das macht es für einen Neuen am Anfang grundsätzlich schwieriger, trotzdem bin ich zu vielen Einsätzen gekommen. Es hat einfach Spaß gemacht, weil sehr hohe Qualität vorhanden war. Dann unter Jesse Marsch konnte ich die zentrale Rolle übernehmen und meine Qualitäten ausspielen. Was man auch sagen muss - der Wechsel damals mit 30 war ja für Salzburg auch eher ungewöhnlich.

Sie sprechen es an, mit 30 Jahren haben Sie ja tatsächlich nicht ins typische Salzburger Beuteschema gepasst. Wie kam es damals eigentlich zum Wechsel?

Damals war die Überlegung, wie es bei mir weitergeht. Nach sechseinhalb Jahren bei Werder Bremen habe ich gespürt, dass mir eine Veränderung noch guttun würde. Natürlich war ich auch in Verhandlungen mit Werder, und wir waren eigentlich auch schon ziemlich weit, aber ich habe dann auch mit unserem damaligen Trainer Florian Kohfeldt besprochen, dass ich gerne noch einmal was anderes machen möchte und der Zeitpunkt gekommen sei. So haben wir uns dann auch verständigt. Es gab einige Angebote aus der deutschen Bundesliga, auch Amerika war ein Thema. Der Kontakt mit Christoph Freund kam eher zufällig durch meinen Berater zustande. Christoph meinte dann: Wie wäre es hier für ein paar Jahre? Und dann hat sich das so ergeben. Ich glaube, dass das für beide Seiten gut war. Die vier Jahre waren sehr erfolgreich und haben mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.

Bevor Sie in der Saison 2018/19 zu Salzburg kamen, waren Sie über sechs Jahre bei Werder Bremen in der deutschen Bundesliga aktiv, haben die Mannschaft sogar als Kapitän aufs Feld geführt. Statt um die Meisterschaft ging es bei Werder aber hauptsächlich gegen den Abstieg. Wie lässt sich der Druck, gewinnen zu müssen, mit dem, nicht verlieren zu dürfen, vergleichen?

Eigentlich gar nicht, weil es zwei verschiedene Welten sind. Bei Werder Bremen hatten wir leider immer einen schlechten Start, wo wir von Anfang an im Abstiegskampf drin waren. Gott sei Dank konnten wir uns mehrmals, bis auf die Saison 2015/16, in der es am Ende wirklich knapp war, schon zum Rückrundenstart mehr oder weniger rauskämpfen. Aber diese eine Saison war die schwerste. Das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre, als wir das letzte Spiel gegen Frankfurt hatten, wo es um alles ging. Alle drei Konstellationen - Abstieg, Relegation und Verbleib - waren möglich. Es ist natürlich bei Salzburg schon ein Unterschied, wenn du immer um Titel spielst und grundsätzlich eine gute Stimmung und positive Atmosphäre hast, weil du viele Spiele gewinnst. Das ist vom mentalen Aspekt schon ein großer Unterschied. Bei Werder waren wir in der unteren Tabellenhälfte, und jeder Punkt war mehr oder weniger Gold wert, weil er dich dem Klassenerhalt einen Schritt näherbringt.

Ist der Druck bei so einem Traditionsverein wie Werder Bremen noch größer?

Du verspürst viel mehr Druck, wenn du unten drin bist. Das willst du nicht erleben, dass du absteigst. Das ist eine der schlimmsten Erfahrungen, die du als Sportler machen kannst, gerade mit Werder Bremen. Der Druck war immer da, wobei ich sagen muss, die Leute in der Stadt und das Drumherum waren immer positiv. Die Stadt Bremen lebt für Werder. Das merkt man einfach, und das hat man auch jetzt beim Aufstieg gesehen, wie wichtig ihnen das ist. Ich bin sehr froh darüber, dass sie wieder in der Bundesliga sind, weil die Leute sich das verdient haben und weil der Verein einfach dorthin gehört. Zu meiner Zeit, als es auch schwierig war, da sind die Menschen beim Einkaufen auf mich zugekommen und haben gesagt 'Ihr schafft das schon, ihr packt das', also überhaupt keine Negativität, sondern Zuspruch und positives Feedback, und das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Das erlebt man, glaube ich, nicht überall.

Als Sie 2012 zu Werder gewechselt sind, lag Österreich in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Platz 15. Als Sie 2018 zurück in die heimische Bundesliga kamen, schon auf elf. Aktuell belegt Österreich den achten Platz. Wie sehen Sie die Entwicklung der Liga?

Generell sehe ich die Entwicklung sehr positiv. Als ich nach Salzburg kam, habe ich schon gemerkt, dass sich die Liga weiterentwickelt hat. Wobei wir in Österreich immer ein bisschen das Denken haben, dass wir uns kleinreden müssen und zuerst immer auf das Negative schauen. Aber grundsätzlich ist das Tempo höher, die Qualität besser geworden - man sieht, dass ständig etwas weitergeht. Man muss auch sagen, dass wir sehr viele Legionäre haben, die bei ihren Vereinen eine wichtige Rolle spielen. Wir haben mit dem David (Alaba, Anm. d. Red.) einen dreifachen Champions-League-Sieger, mit dem Hinti (Martin Hinteregger, Anm. d. Red.) einen Europa-League-Sieger - da sind also schon ein paar Österreicher auch bei den ganz großen Spielen dabei. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv und tut auch dem Land gut.

Dass die Entscheidung nicht so einfach war, ist, glaube ich, klar. Zlatko Junuzovic über das Beenden der Nationalteamkarriere

Sie haben mit 30 schon relativ früh ihre Nationalteamkarriere beendet. Haben Sie den Schritt jemals bereut?

(lacht) Ja gut, dass die Entscheidung nicht so einfach war, ist, glaube ich, klar. Das habe ich auch immer gesagt, weil ich mich im Nationalteam immer unglaublich wohlgefühlt habe. Aber ich musste damals einfach Prioritäten setzen. Damals hatten wir einen Buben, mittlerweile sind es ja zwei ­- da willst du auch einfach mehr Zeit für die Familie haben. Auch körperlich muss man irgendwann sagen, dass du deine Ruhephasen brauchst, damit du dann wieder voll angreifen kannst. Im Endeffekt hat das mit dem Salzburger Stil sehr gut gepasst, weil ich sehr intensiv gespielt habe. Wir haben mit sehr viel Tempo gespielt, viele Sprints pro Partie gehabt. Da waren die Länderspielpausen sehr wichtig, um wieder runterzukommen und den Kopf freizubekommen. Das ist mir zugutegekommen, aber: Die Zeit im Nationalteam habe ich natürlich sehr vermisst, und wenn man sich die Spiele dann anschaut, wäre man schon gerne dabei gewesen. Alles hat seine Vor- und Nachteile.

Was trauen Sie der Mannschaft unter dem neuen Teamchef Ralf Rangnick zu?

Ich glaube, Ralf Rangnick hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er sehr viel von diesem Geschäft versteht. Ich bin sehr gespannt, wie er diese Aufgabe meistern wird. Grundsätzlich bin ich positiv eingestellt und denke, er kann einiges verändern. Er kann einen gewissen Spielstil installieren, der in die heutige Zeit passt. Wir haben die Spieler dazu, die eine hohe Intensität gehen können, die die Gegner beschäftigen können. Wir haben individuelle Qualität. Wenn wir da die Balance finden, dann sind wir gut. Wir haben auch schon richtig gute Spiele gehabt. Was uns fehlt, ist, unsere Stärken konstant über einen längeren Zeitraum abzurufen, und dann können wir auch gegen Top-Nationen bestehen.

Das Tor gegen Rapid ist für mich schon das Beste. Junuzovic über seine schönsten Tore

Sie sind in Ihrer Karriere immer wieder mit spektakulären Toren aufgefallen, wie zum Beispiel dem Fallrückzieher-Tor für die Austria gegen Mattersburg oder dem Volley-Tor für Salzburg gegen Rapid. Gibt es da einen persönlichen Favoriten?

(lacht) Ich habe mir selbst noch keine Top-Ten-Liste gemacht. Ich mache zwar nicht sehr viele Tore pro Saison - so sechs, sieben sind normal -, aber ein paar sind schon richtig gut gewesen. Bei Werder Bremen waren auch ein paar tolle Tore dabei, auf die ich stolz bin. Der Freistoß gegen Paderborn oder der gegen Hannover - das schaut man sich gerne noch mal an, vor allem mit den Kindern. Die Tore bleiben Gott sei Dank auch, die kann mir keiner mehr nehmen. Aber ich glaube, das Tor gegen Rapid ist für mich schon das Beste. Den Ball trifft man halt nicht immer so, der kann auch mal 50 Meter drüber gehen.

Wie geht es bei Ihnen in Zukunft weiter? Gibt es etwas, das Sie besonders reizt?

Seit wir in Salzburg das Gespräch hatten, dass es als Spieler nicht weitergeht, macht man sich natürlich Gedanken. Man versucht, ein Gefühl zu entwickeln, was das Beste wäre und was der nächste Schritt ist. In Österreich habe ich mit Red Bull Salzburg sehr viel erreicht, hatte eine tolle Zeit. Jetzt ist es die Frage, ob wir noch einmal ein Abenteuer starten, weil uns das schon noch reizen würde, vor allem, weil die Kinder noch in einem Alter sind, wo du das machen kannst. Aber da muss natürlich sehr viel passen. Wir hatten schon einige Angebote, aber das richtige war noch nicht dabei, und wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann ist das nichts. Da stehen noch ein paar Sachen im Raum. Falls das nicht passiert, muss man sich überlegen, ob man etwas anderes macht.

Etwas anderes heißt, die Profikarriere zu beenden?

Naja, es ist auch eine Möglichkeit, dass man etwas anderes macht. Das ist jetzt natürlich keine leichte Entscheidung, weil ich schon sehr gerne Fußballspieler bin, ich mache das wirklich aus Leidenschaft. Es ist das, was ich mein ganzes Leben angestrebt habe, was mein ganzes Leben bestimmt. Ich habe schon einiges erlebt, viele Höhen aber natürlich auch Tiefen. Aber im Prinzip hat es mir immer Spaß gemacht. Es wird eine sehr schwierige Entscheidung.

Ist der Weg, wie ihn zum Beispiel Martin Harnik gegangen ist, eine Option? Nach der Profikarriere kickt er jetzt in der Oberliga Hamburg.

Nein, das kann ich ausschließen. Das werde ich nicht machen.