Juniorennationalspieler Münz geht nach Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat Juniorennationalspieler Reno Münz von Bayer 04 Leverkusen verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger kommt bisher auf 33 Einsätze in der U-19-Bundesliga und durfte sich auch schon im Profi-Team des neuen Deutschen Meisters zeigen. Zweimal war Münz für den Bundesliga-Spieltagskader von Xabi Alonso nominiert. In Fürth unterschrieb er den ersten Profivertrag seiner Karriere. "Langfristig" laufe dieser, so das Kleeblatt.