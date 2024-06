Junioren-Turnier: Spielplan der Airport-Trophy in der Schweiz

Am kommenden Wochenende findet in Kloten in der Schweiz die tradtionelle Airport-Trophy statt. In der Ruebisbach-Halle duellieren sich die Junioren-Nationalteams aus Deutschland, Frankreich und Spanien ab dem 28. Juni mit Gastgeber Schweiz.

Hinten von links: Torwarttrainer Daniel Sdunek, Teammanager Matthias Trautvetter, Bundestrainer Martin Heuberger, Torsten Anselm, Co-Trainer Dr. Alexander Koke, Mannschaftsarzt Dr. Götz Haase, Physiotherapeut Martin Leuthner. - Mitte: Ben-Connar Battermann, Anton Preußner, Jan Schmidt, Leif Haack, Tim Herz feld, Tim Gömmel, Florian Budde, Jarnes Faust. - Vorn: David Móré, Elias Newel, Frederik Höler, Henri Pabst, Julian Buchele, Nils Greilich, Fritz Haake. - Es fehlen: Physiotherapeut Sebastian Braun, Sportpsychologe Markus Flemming, Videoanalyst Dr. Peter Weigel. Marco Wolf via DHB