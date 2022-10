Junioren-Pokal: Titelverteidiger Stuttgart im Viertelfinale auf Schalke

Am Freitag wurde das Viertelfinale des DFB-Junioren-Pokals ausgelost. Titelverteidiger VfB Stuttgart reist in den Westen.

Der VfB Stuttgart hatte im vergangenen Jahr den Junioren-Pokal im Finale gegen Borussia Dortmund gewonnen (3:1). Im Achtelfinale Mitte Oktober hatten sich die Schwaben bei Bayer 04 Leverkusen klar mit 4:1 durchgesetzt - und in der Runde der letzten Acht geht es erneut in den Westen. Der VfB tritt beim FC Schalke 04 an.

Das ergab die Auslosung im DFB-Campus in Frankfurt am Main mit Losfee Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften.

In den weiteren Partien stehen sich der 1. FC Nürnberg und Hertha BSC, die Nachwuchsmannschaften des 1. FSV Mainz 05 und FC St. Pauli sowie der 1. FC Köln und Holstein Kiel gegenüber. Alle acht Viertelfinalisten spielen in den regional aufgeteilten Bundesliga-Staffeln.

"Das sind attraktive Begegnungen, die es normalerweise nicht gibt. Das macht den Reiz des Pokals aus. Ich freue mich schon sehr darauf", kommentierte Schönweitz die Paarungen, die am 10. und 11. Dezember 2022 ausgetragen werden.

Das Viertelfinale im Überblick

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart

1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli

1. FC Nürnberg - Hertha BSC

1. FC Köln - Holstein Kiel