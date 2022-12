Junioren-Pokal: Schalke wirft Titelverteidiger VfB raus

Viertelfinale im Junioren-Pokal: Am Samstag lösten der 1. FC Köln und Hertha BSC das Halbfinal-Ticket. Titelverteidiger VfB Stuttgart verabschiedete sich am Sonntag auf Schalke vom Wettbewerb.

Topp ist in der Verlängerung zur Stelle

Während mit Köln und Berlin die ersten beiden Halbfinalisten feststanden, wurden zwei weiteren am Sonntag ermittelt: Schalke und Mainz folgen in die Runde der letzten Vier. Das bedeutet auch, dass es einen neuen Titelträger geben wird, denn 2022-Sieger Stuttgart zog auf Schalke nach Verlängerung den Kürzeren.

Der VfB hatte in Durchgang eins mehr vom Spiel und durch Raimund auch eine gute Möglichkeit. Der S04-Nachwuchs startete nach der Pause mit einer Topp-Chance, ehe Raimund auf der Gegenseite zweimal scheiterte. Schalkes Aninkorah-Meisel beendete mit einem Pfostentreffer die reguläre Spielzeit, es ging in die Verlängerung. Dort verwertete Keke Topp einen Abpraller per Kopf in der 96. Minute. Der VfB blieb eine Antwort schuldig und ist raus.

Mainz 05 folgt den Königsblauen ins Halbfinale, die FSV-U-19 bezwang den FC St. Pauli klar mit 5:2. Den Mainzern Brajan Gruda und Ivan Martinovic gelang jeweils ein Doppelpack, Justus Götze (Mainz) und Bennet Winter (St. Pauli) flogen beide mit Rot vom Platz.

Cuber behält spät die Nerven

Am Samstag setzte sich der 1. FC Köln gegen Holstein Kiel durch. Die Domstädter, Tabellenführer in der West-Staffel der U-19-Bundesliga, verdankten ihrem Halbfinal-Einzug Jaka Cuber, der das einzige Tor des Tages erzielte. Der slowenische Angreifer behielt in der Schlussphase die Nerven und traf per Elfmeter zum spielentscheidenden 1:0 (79.).

Hertha BSC setzte sich derweil beim 1. FC Nürnberg durch. Die Berliner, die die Nord/Nordost-Staffel der A-Junioren-Bundesligen anführen, gingen nach der Pause durch Ibrahim Maza in Führung (48.). Pepe Pereira Mendes (56.) legte wenige Minuten später nach. Nachdem Can Uzun für den FCN verkürzte, stellte Dominik Schickersinsky (88.) kurz vor Abpfiff den 3:1-Endstand vor 650 Zuschauern her.