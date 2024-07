Junioren-EM: Deutschland mit Arbeitssieg gegen Serbien

Am Ende stand ein 33:29 auf der Anzeigetafel, zwei Punkte waren auf der Habenseite und alle Spieler hatten erste Einsatzzeit erhalten. Doch auf dem Weg zum Auftaktsieg bei der Junioren-EM hatte der Handball-Nachwuchs aus Deutschland einige Mühe mit Serbien.

Fritz-Leon Haake wurde nach dem Auftaktspiel als "Player of the Match" ausgezeichnet. IMAGO/wolf-sportfoto

Ein typisches Auftaktspiel lieferten sich Deutschland und Serbien am ersten Spieltag der Junioren-EM im slowenischen Lasko. Die DHB-Auswahl, im letzten Sommer mit dem Vorgänger-Jahrgang Weltmeister geworden, vergab den ersten Angriff und sah sich nach dem Treffer von Uros Mitrovic auf der Gegenseite mit einem Rückstand konfrontiert. Nach dem Ausgleich von Tim Gömmel folgte eine frühe erste Zeitstrafe, doch Fritz-Leon Haake glich auch die nächste Führung des Gegners aus.

Mit dem Führungstreffer durch einen Siebenmeter von David Móré schien Deutschland das Heft dann aber in die Hand zu bekommen: Die Deckung des DHB-Teams stand nun gut, Frederik Höler verbuchte die ersten Paraden und nach einem Doppelschlag von Fritz-Leon Haake legte Anton Preußner das 6:2 nach. Serbien reagierte auf den 5:0-Lauf des DHB-Teams mit einer frühen Auszeit und stellte in der Deckung auf eine aggressivere Variante um. Diese stoppte den deutschen Spielfluss immer wieder erfolgreich - allerdings auch auf Kosten einiger Zeitstrafen.

Die daraus entstehenden Überzahlsituationen ließ Deutschland aber ungenutzt, gegen die nun energischer heraustretende serbische Deckung unterliefen der DHB-Auswahl nun immer wieder technische Fehler. Martin Heuberger nahm kurz darauf ebenfalls seine erste Auszeit, doch die DHB-Offensive tat sich weiter schwer. Die weiterhin ordentliche Deckung und die Paraden von Frederik Höler verzögerten die Aufholaktion des Gegners. Doch auch wenn auf das 7:5 ein Doppelschlag von Jan Schmidt und Tim Gömmel zum 9:5 folgte, beim 10:9 hatte Serbien den Anschluss hergestellt.

Fritz-Leon Haake nutzte in der Folge eine Überzahl und David Móré verwandelte einen von Henri Pabst herausgeholten Siebenmeter zum 12:9, doch Serbien blieb im Spiel. Höler parierte dabei dreifach binnen weniger Sekunden - die ersten beiden Abpraller waren wieder bei Serbien gelandet, den dritten sicherte der deutsche Torhüter dann selbst. Bis zum 15:13 blieb es allerdings beim Zwei-Tore-Abstand, auch weil Serbien gut mitspielte. Ein Doppelschlag von Jan Schmidt und David Móré ließ den Vorsprung direkt vor der Pause beim 17:13 dann aber wieder auf vier Treffer anwachsen.

DHB-Team behauptet Vorsprung in zweiter Hälfte

Nach Wiederbeginn blieb sich das Spiel zunächst treu. Deutschland arbeitete weiterhin gut in der Defensive und hatte die Partie im Griff - aufgrund der Fehler im Angriff konnte sich die DHB-Auswahl zunächst aber nicht absetzen. Bis zum 20:16 blieb es beim Vier-Tore-Abstand, dann erhöhten Marvin Siemer und Jarnes Faust in der vierzigsten Minute mit einem Doppelschlag zum 22:16.

Die Vorentscheidung schien sich anzukündigen, zumal die DHB-Auswahl auch die nächsten Treffer des Gegners jeweils umgehend beantwortete. Abschütteln ließ sich Serbien aber nicht: Mit viel Aufwand, dem siebten Feldspieler und dank der Treffer von Vukasin Antonijevic blieb die serbische Mannschaft im Spiel - Antonijevic war es dabei auch, der zehn Minuten vor dem Ende beim 27:23 einmal mehr auf vier Treffer verkürzte.

Und Serbien erhöhte den Druck: Trotz Unterzahl verkürzte Simo Sijan den Abstand auf drei Tore. Fritz-Leon Haake setzte auf der Gegenseite dann aber einen wichtigen Treffer und bei Serbien kassierte mit Uros Mitrovic ausgerechnet der beste Werfer eine Hinausstellung aufgrund eines Wechselfehlers. Das DHB-Team ließ den nächsten Angriff zwar ungenutzt, die Abwehr aber holte den Ball zurück und ließ die Zeit weiter für die DHB-Auswahl verlaufen.

Spätestens mit dem 30:26 durch Florian Scheerer schien Deutschland vier Minuten vor dem Ende auf Kurs, doch Serbien gab sich nicht auf: Ein Doppelschlag von Simo Sijan halbierte den Abstand und zwang Martin Heuberger noch einmal zur Auszeit. Ein Treffer von Torsten Anselm, eine Parade von Frederik Höler sowie das 32:28 von Elias Newel und eine finale Parade des für den letzten Siebenmeter eingewechselten Julian Buchele stellten die Weichen dann aber endgültig auf Sieg - am Ende stand ein 33:29 auf der Anzeigetafel.

Portugal war in der Gruppe B mit einem ungefährdeten 40:22 gegen Griechenland gestartet, Deutschland zog durch den Erfolg gegen Serbien nun mit zwei Punkten nach. Für das Team von Martin Heuberger geht es morgen gegen die Griechen weiter, Serbien trifft zuvor auf Portugal. Nach einem Ruhetag treffen am Samstag mit Deutschland und Portugal dann die beiden Gruppenfavoriten aufeinander - nur der Gruppensieger hat den Einzug in die Hauptrunde sicher.

Deutschland - Serbien 33:29 (17:13)

Deutschland: Höler (13 Paraden), Buchele (1 Parade); Móré 5, Faust 5, Newel 4, Siemer 3, Anselm 3, Haake 6, Gommel 2, Preußner 1, Pabst, Grupe, Schley, Schmidt 3, Battermann, Scheerer 1



Serbien: Ma. Drasko (4 Paraden), Zoric (4 Paraden); Ml. Drasko 1, Bukvic 2, Milovanovic 3, Antonijevic 8, Damjanovic, Vujovic 1, Panic, Mitrovic 6, Cabrilo, Sijan 7, Lazic, Rancic, Papovic 1, Fejes