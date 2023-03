Junioren-Bundesligen ab neuer Saison wieder mit Hin- und Rückrunde

Das DFB-Präsidium hat am Freitag den Rahmenterminkalender für die Nachwuchswettbewerbe der Saison 2023/2024 verabschiedet.

Die A-Junioren starten am Wochenende 12./13. August 2023 in die neue Bundesliga-Saison. Bereits eine Woche eher, am 5./6. August, beginnt die Bundesliga der B-Junioren.

"Wir freuen uns sehr, nach zwei Spielzeiten mit einfacher Runde nun wieder zum Wettbewerbsformat mit Hin- und Rückrunde zurückzukehren", sagte Hermann Winkler, DFB-Vizepräsident für Jugendfußball. "Das sind beste Voraussetzungen für die Akteure der A- und B-Junioren-Bundesliga, auf viel Spielpraxis zu kommen."

Die einfache Runde ist Geschichte

Nach zwei Spielzeiten, die wegen der Corona-Pandemie in der A- und B-Junioren-Bundesliga in einer einfachen Runde ausgetragen wurden, gibt es in der kommenden Saison 2023/2024 wieder eine Rückkehr zum ursprünglichen System: 14 Mannschaften pro Staffel treten mit Hin- und Rückrunde an insgesamt 26 Spieltagen gegeneinander an. Dann folgt die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Wegen des DFB-Pokal-Viertelfinals am 17. Dezember 2023 findet der letzte Bundesligaspieltag der A-Junioren vor der Winterpause schon am 10. Dezember statt. Fortgesetzt wird die Saison am 4. Februar 2024. Die B-Junioren pausieren ab dem 17. Dezember, wegen einer Länderspielmaßnahme legen sie erst am 18. Februar 2024 wieder los.

Pokal-Endspiel der A-Junioren am 24. Mai

Der letzte Spieltag der B-Junioren-Bundesliga ist für den 27. April 2024 geplant, am 12. Mai 2024 steigt das Finale um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren. Einen Tag vorher, am 11. Mai 2024, absolvieren die A-Junioren ihren letzten Bundesliga-Spieltag und am 2. Juni 2024 ihr Meisterschaftsfinale.

Das Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren wird am 24. Mai 2024 - und damit am Vorabend des DFB-Pokalfinales der Männer - ausgetragen.