Junior Adamu: Sieben auf einen Streich?

Seit 1978 ist Walter Schachner der einzige ÖFB-Teamspieler, der mit sieben Siegen in seine Teamkarriere startete. Junior Adamu könnte es ihm gegen Belgien gleichtun.

Groß aufzeigen konnte Junior Adamu in den sechs Länderspielen, die er seit seinem Debüt im November 2021 bestritten hat, noch nicht. Und doch könnte der Freiburg-Legionär, der erst aufgrund der Ausfälle von Marko Arnautovic und David Alaba nachnominiert wurde, im Falle eines Einsatzes gegen Belgien einen 45 Jahre alten ÖFB-Rekord egalisieren.

Als Fünfter sechs Siege

Der in Nigeria geborene und in Graz aufgewachsene 22-Jährige hat nämlich nicht nur ein sonniges Gemüt, er ist offenbar auch ein richtiges Glückskind. Auf seiner Länderspiel-Bilanz gibt es noch keinen einzigen schwarzen Fleck. Beginnend mit dem 4:2-Erfolg über Israel bei seinem Debüt feierte er bisher ausschließlich Siege - gegen Andorra, Italien, Aserbaidschan, Estland und Schweden. Sie machen Junior zum erst fünften Spieler in der 121-jährigen Länderspielgeschichte Österreichs, der mit sechs Siegen in seine Teamkarriere startete. Die Sport-Club-Legenden und WM-Dritten von 1954, Kurt Schmid und Leopold Barschandt, waren die ersten, denen ein solcher Auftakt nach Maß gelang, Peter Persidis stellte ihren Rekord in den 1970er-Jahren ein. Im siebenten Spiel remisierte der Vienna- und Rapid-Verteidiger, der später Co-Trainer von Josef Hickersberger im Nationalteam war (und 2009 erst 61-jährig verstarb), ausgerechnet gegen sein zweites Heimatland Griechenland - danach war seine Teamkarriere zu Ende.

Der Schoko-Rekord

Deshalb ist Walter Schachner der bisher einzige von 870 (!) ÖFB-Teamspielern, der nach seinen ersten sieben Länderspielen auf sieben Siege verweisen konnte. Anders als Adamu hat der spätere Meistermacher des GAK zu seinem Traumstart auch maßgeblich beigetragen. Bei seinem Debüt 1976 auf Malta (1:0) war der 19-jährige Zweitliga-Stürmer von DSV Alpine (heute DSV Leoben) noch leer ausgegangen, in den nächsten drei Länderspielen gegen Israel (3:1), Griechenland (2:0) und die Türkei (1:0) stahl er mit seinen Treffern aber sogar Hans Krankl die Show und ließ Teamchef Helmut Senekowitsch gar keine andere Wahl, als ihn als einzigen Zweitliga-Kicker zur WM-Endrunde 1978 nach Argentinien mitzunehmen. Dort jubelte er zum Auftakt gegen Spanien nicht nur über sein erstes WM-Tor, sondern nach 90 Minuten über einen 2:1-Erfolg - seinen siebenten Sieg. Dennoch verbannte ihn "Seki" gegen Schweden (1:0) und Brasilien (0:1) auf die Bank, erst in der zweiten Gruppenphase gegen Italien durfte der zukünftige Italien-Legionär wieder ran - und kassierte (nach DEM Strasser-Schnitzer) seine erste Niederlage. Am Ende seiner Karriere sollte der heute 66-Jährige auf 64 Länderspiele und doch 17 Niederlagen zurückschauen.

Unbesiegbare Steirer

Zwei andere Steirer waren es, die von ihrem Teamdebüt weg am längsten ungeschlagen blieben. Die beiden Sturm-Lieblinge Andy Pichler und Gernot Jurtin blieben Anfang der 1980er in ihren ersten elf Spielen unbesiegt, feierten acht Siege und holten drei Remis. Für Pichler blieb es dabei, Jurtin verlor sein zwölftes und letztes Spiel. Überboten wurde ihr Rekord erst 2018 von Valentino Lazaro, der sogar 14 Spiele lang ungeschlagen blieb und dabei neun Siege und fünf Unentschieden verbuchte. Die Parallele zu Adamu: Auch "Tino" kam aus dem GAK-Nachwuchs und machte seinen Weg über die Red-Bull-Akademie und RB Salzburg. Der Erfolgslauf von Lazaro hielt nicht ewig. Nach 36 Länderspielen stehen neben 18 Siegen auch acht Niederlagen in seiner Bilanz. Obwohl erst 27 und zuletzt wieder Stammspieler beim FC Torino waren seine letzten beiden Auftritte (in der Nations League gegen Frankreich und Dänemark), die ersten unter Ralf Rangnick, nicht dazu angetan, sich dem Teamchef zu empfehlen.

Der Eipel-Rekord

Möge Junior Adamus weitere Karriere erfolgreicher verlaufen. Wobei, würde er kein weiteres Länderspiel mehr bestreiten, wäre ihm ein Platz in der ÖFB-Historie sicher - als der Spieler mit den meisten Länderspielen, die er allesamt gewinnen konnte. Dieser 100-Prozent-Rekord gehört seit 1908 Willy Eipeldauer, dem Vienna-Verteidiger, der unter seinem Spitznamen "Eipel" auch bei Österreichs erstem Länderspiel am 12. Oktober 1902 (5:0 gegen Ungarn) firmierte. Nach vier Siegen gegen Ungarn fand er im Nationalteam keine Verwendung mehr. Fortan konzentrierte er sein sportliches Interesse auf ein kleineres grünes Geviert - und wurde mehrfacher Meister im Billard.