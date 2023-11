Junior Adamu hat nach Premieren-Tor "kurz fast geweint"

Fünf Tore, fünf Torschützen: Viele Freiburger haben beim 5:0-Sieg in der Europa League gegen Backa Topola Selbstbewusstsein getankt. Einem schienen Treffer und Vorlage aber besonders gut getan zu haben: Sommer-Neuzugang Junior Adamu.

Auf diesen Moment hat der österreichische Nationalspieler lange warten müssen, entsprechend emotional fielen sein Jubel nach dem ersten Tor im SC-Trikot und seine Aussagen nach dem Spiel aus. "Nach dem Tor musste ich kurz fast weinen", sagte Adamu über seinen Treffer zum 4:0, vor dem er selbst den Ball erobert hatte. "Ich habe nur Gänsehaut, ich bin endlich angekommen, und freue mich jetzt auf mehr Tore." Im Sommer war der gebürtige Nigerianer von RB Salzburg nach Freiburg gewechselt, war wegen eines Patellaspitzensyndroms aber wochenlang nur bei den Physios anzutreffen.

Adamu "kann noch mehr"

"Es ist immer schlecht, wenn ein Spieler neu kommt und lange verletzt ist", sagte Trainer Christian Streich. Als er dann seine ersten Chancen bekam, konnte er sie nicht nutzen. Bei seinen zwei Startelfeinsätzen hat der Sport-Club gegen West Ham United in der Europa League und im DFB-Pokal gegen Paderborn verloren, und Adamu wurde jeweils nach der ersten Hälfte ausgewechselt. "Da ist ihm einiges nicht so gelungen, das hat ihn schon runter gezogen, das hat ihn belastet, auch wenn er es nicht so zeigt", erklärte der SC-Coach. "Er ist so ein Sonnenschein vom Typ her, ein ganz netter Kerl und ein positiver Mensch - deswegen ist es jetzt eine kollektive Freude in der Kabine."

Zusätzlich zu seinem Tor, vorbereitet vom überragenden Maximilian Eggestein, hat der 22-Jährige auch noch das 5:0 für Ritsu Doan aufgelegt. Zu gerne hätte er auch noch dafür gesorgt, dass Nationalmannschaftskollege Michael Gregoritsch seinen ersten Saisontreffer bejubeln kann: "Er war für mich da und hat mich unterstützt. Ich wollte für Gregerl auflegen, jetzt hoffe ich, dass es nächstes Mal klappt."

Wenn es nach ihm geht, dürfte das schon im kommenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig (Sonntag, 19.30 Uhr) der Fall sein. Wenn es nicht für einen Platz in der Anfangsformation für ihn reicht, "dann komme ich von der Bank und gebe wieder alles", kündigte Adamu an. "Ich kann noch mehr, und das will ich zeigen." Nach den vergangenen Wochen, die für ihn "eine harte Zeit" waren, erklärte er, worauf es ankommt: "Man muss geduldig sein, dann kracht's, dann kommen die Chancen und die Tore."

Talente erfolgreich

Das galt auch für Noah Weißhaupt (22), der erst gegen Mönchengladbach seine Profi-Torpremiere feierte und wenige Tage später gegen Backa Topola gleich sein zweites nachlegte. Und das galt auch für Merlin Röhl (21), der beim Europa-League-Sieg mit dem 1:0 auf Vorlage von Eggestein sein erstes Tor für den Sport-Club erzielte, zu dem er 2022 vom FC Ingolstadt gewechselt war. In Jubelarien wollte Streich aber lieber nicht ausbrechen. "Bei den Jungen müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir die Kirche im Dorf lassen, dass sie in Ruhe arbeiten können. Die brauchen einen freien Kopf, dass sie nicht verrückt werden, weil sie mal zwei gute Spiele gemacht haben - oder eins." Und die nächste Bewährungsprobe lässt mit der Partie in Leipzig nicht lange auf sich warten. "Jetzt kommt der nächste Knaller am Sonntag, da werden wir sehen, ob wir auch da standhalten können und eine gute Leistung zeigen können", sagte der SC-Trainer.