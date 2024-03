Jungtalent mit Erstligaerfahrung tritt TVE-Kader bei

Linksaußen Ben Beekmann wechselt zur Saison 2024/2025 vom Ligakonkurrenten MT Melsungen II zum TV Emsdetten und unterschreibt einen ligaunabhängigen Vertrag bis 2027. Der 21-Jährige verfügt bereits über Erstligaerfahrung.

Ab der kommenden Saison wird das Talent aus Melsungen den Kader des TVE auf der linken Außenbahn verstärken. Angefangen in der Schul-AG seiner Heimatstadt Duisburg empfahl sich Beekmann bei seinen ersten Vereinen TV Aldenrade und TV Jahn Hiesfeld für die Niederrhein-Auswahl. 2018 zog er in die Sportler-WG der MT Melsungen. Bereits ein Jahr später gewann er mit den MT-Talents die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft. 2022 erhielt er dann seinen ersten Profivertrag bei der MT.

"Ben zeichnet sich durch eine unglaubliche Schnelligkeit und gute Sprungkraft aus und bringt alles mit, um am Ende den Schritt in die erste Liga zu schaffen. Wir sind daher unglaublich froh, dass wir Ben von unserem Konzept, unserem Weg und unserer Spielphilosophie überzeugen konnten", freut sich Sören Kress, sportlicher Berater des TV Emsdetten, über die Neuverpflichtung. "Dass ein solcher Spieler mit dem klaren Ehrgeiz, in der Bundesliga zu spielen, einen ligaunabhängigen Vertrag bei uns unterschreibt, ist für uns ein sehr gutes Signal. Wir sind froh und stolz, dass er sich für uns entschieden hat", ergänzt Florian Ostendorf, Geschäftsleiter des TVE.

Trainer Lennart Lingener zeigt sich ebenfalls sehr erfreut: "Mit Ben bekommen wir einen jungen und sehr talentierten Linksaußen, der bei der MT Melsungen eine hervorragende Ausbildung genossen hat und dort auch in der Bundesligamannschaft mittrainiert. Ben ist ein sehr athletischer und konterstarker Spieler, der über ein tolles technisches Repertoire verfügt und eine bisher überragende Drittligasaison spielt. Er passt damit sehr gut in das Spielsystem."

"Ich freue mich sehr, dass der TVE mir die Chance gibt, mich dort weiterzuentwickeln. Ich freue mich auch auf die Fans, die Halle und ein neues Kapitel für mich. Der erste Eindruck von den Bedingungen und Möglichkeiten in Emsdetten war sehr professionell. Außerdem habe ich mich von Anfang an sehr wohl und aufgenommen gefühlt, so dass ich nicht lange überlegen musste. Ich bin gespannt und freue mich, der Mannschaft ab der nächsten Saison helfen zu können.", sagt der Spieler selbst zu seinem Wechsel.