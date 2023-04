Jungstar Ayuso gewinnt Zeitfahren - Auch Brenner überzeugt

Juan Ayuso hat das Zeitfahren bei der diesjährigen Tour de Romandie gewonnen und sich damit auch an die Spitze der Gesamtwertung gesetzt. Auch das deutsche Talent Marco Brenner überzeugte.

Es war kein typisches Zeitfahren, was am Freitag auf der 3. Etappe der diesjährigen Tour de Romandie auf dem Programm stand. Denn auf den 18,75 Kilometern rund um Chatel-Saint-Denis stand ein Anstieg von rund 300 Metern an. Zu viel für die Spezialisten im Kampf gegen die Uhr.

Stattdessen übernahmen die Klassementfahrer das Kommando. Allen voran Juan Ayosu vom Team UAE Emirates. Der Spanier gewann am Ende in 25:15 Minuten und verwies den US-Amerikaner Matteo Jorgensen (+ 5 Sekunden) und den Briten und Teamkollegen Adam Yates (+ 17) auf die Ränge zwei und drei.

Ayuso: Saisoeinstieg nach langer Nervenerkrankung

Ein großer Erfolg für Ayuso, der im vergangenen Jahr mit Rang drei bei der Vuelta zum ersten Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht hatte. Mit gerade einmal 20 Jahren galt er als großes Rundfahrten-Talent und potenzieller Herausforderer der aktuellen Platzhirsche um Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard & Co.

Doch nach seinem Ausrufezeichen in der Heimat machten ihm unerklärliche Schmerzen im linken Bein zu schaffen, an Radfahren war nicht zu denken. Letztendlich wurde eine Neuralgie diagnostiziert - Schmerzen im Versorgungsgebiet eines Nervs, für die keine äußere Schädigung erklärbar gemacht werden kann. Erst nach langer Rehabilitation feierte Ayuso bei der Tour de Romandie sein Saisondebüt. Und nun seinen ersten Profisieg auf WorldTour-Ebene.

"Ich kann es kaum glauben", wird Ayuso auf der Team-Website zitiert, "aber ich bin natürlich sehr glücklich." Zwar erwartet Ayuso nicht, dass er das Gelbe Trikot lange behalten wird, "doch dann haben wir immer noch Adam, der in der Gesamtwertung auf einer guten Position ist." Yates liegt im Gesamtranking nach seinem dritten Rang im Zeitfahren mit 22 Sekunden auf seinen führenden Teamkollegen auf Rang vier.

Eine tolle Leistung bot auch Marco Brenner vom Team DSM. Der 20-Jährige hielt lange Zeit die Bestzeit und war als Zwölfer mit 30 Sekunden bester deutscher Fahrer.

Am Samstag dürfte auf der 4. Etappe die Vorentscheidung über den Gesamtsieg fallen. Denn dann steht der Schlussanstieg auf 2080 Metern hinauf in das Skigebiet Thyon 2000 an. Die 76. Tour de Romandie endet am Sonntag in Genf.

3. Etappe/EZF Chatel-Saint-Denis (18,75 km):

1. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 25:15 Min.; 2. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 5 Sek.; 3. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 17; 4. Nelson Filipe Oliveira Santos Simoes (Portugal) - Movistar Team + 18; 5. William Barta (USA) - Movistar Team + 19; 6. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 20; 7. Mikkel Bjerg (Dänemark) - UAE Team Emirates + 24; 8. Tobias Foss (Norwegen) - Jumbo-Visma; 9. Gino Mader (Schweiz) - Bahrain Victorious + 25; 10. Max Poole (Großbritannien) - Team DSM + 27; ... 12. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 30; 41. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 1:04 Min.; 45. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 1:12; 65. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 1:47; 80. Luis-Joe Lührs (München) - Bora-hansgrohe + 2:04; 101. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 2:49; 108. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 3:00; 139. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 4:30

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 8:33:40 Std.; 2. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 18 Sek.; 3. Tobias Foss (Norwegen) - Jumbo-Visma + 19; 4. Nelson Filipe Oliveira Santos Simoes (Portugal) - Movistar Team + 22; 5. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 30; 6. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 32; 7. Finn Fisher-Black (Neuseeland) - UAE Team Emirates + 34; 8. Jonathan Nicolas Castroviejo (Spanien) - Ineos Grenadiers + 36; 9. Max Poole (Großbritannien) - Team DSM + 37; 10. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 38; ... 46. Jason Osborne (Mainz) - Alpecin-Deceuninck + 2:09 Min.; 65. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Bora-hansgrohe + 4:18; 67. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 4:28; 73. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 5:34; 74. Luis-Joe Lührs (München) - Bora-hansgrohe + 5:42; 91. Johannes Adamietz (Ulm) - Lotto Dstny + 10:18; 100. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 14:59; 116. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 19:52