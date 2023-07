"Junger und talentierter Torwart": Schenk auf Leihbasis nach Münster

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Johannes Schenk verlängert und das Torwarttalent sogleich an Preußen Münster verliehen. Der 20-Jährige trifft dort auf starke Konkurrenz.

Preußen Münster legt auf der Torwartposition nochmal nach und hat sich mit Johannes Schenk vom FC Bayern verstärkt. Das 20-jährige Talent wechselt für ein Jahr auf Leihbasis von der Isar zum Drittligaaufsteiger. Zuvor hatte der Keeper seinen Vertrag in München vorzeitig um ein Jahr bis 2025 verlängert. Das bestätigten die beiden Vereine am Mittwochnachmittag.

Schenk wechselte 2017 aus der Nachwuchsabteilung des 1. FC Nürnberg an den FC Bayern Campus und durchlief ab der U 16 alle Juniorenmannschaften der Münchner. Durch starke Leistungen empfahl sich der gebürtige Schweinfurter im Sommer 2022 schließlich für einen Profivertrag.

In Münster soll Schenk Spielpraxis sammeln

In den letzten beiden Spielzeiten absolvierte Schenk insgesamt 29 Spiele für die zweite Mannschaft des FCB in der Regionalliga Bayern (neun Spiele ohne Gegentor) sowie vier Partien mit der U 19 in der UEFA Youth League. Als Teil des Profikaders ergänzte er in der vergangenen Saison aber auch das Torwartteam der Münchner bei Champions-League-Spielen und saß in der Bundesliga insgesamt sechsmal als dritter Keeper auf der Bank.

Von der Leihe nach Münster erhofft sich der deutsche Rekordmeister nun, dass Schenk Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann, wie der Vorstandsvorsitzende der Münchner, Jan-Christian Dreesen, bestätigte: "Johannes Schenk hat sich seit seinem Wechsel als junger Spieler an unserem FC Bayern Campus kontinuierlich entwickelt. Für seinen nächsten Schritt braucht er nun regelmäßige Einsätze im Profibereich. Wir werden seinen Weg genau verfolgen."

"In mich gesetzte Vertrauen zurückzahlen"

"Mit Johannes konnten wir einen jungen und talentierten Torwart für uns gewinnen, der seine nächsten Entwicklungsschritte gehen möchte. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist und bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit bei den Verantwortlichen des FC Bayern", freut sich Preußen-Geschäftsführer Sport Peter Niemeyer auf den Neuzugang.

Der blickt hoffnungsfroh auf sein Jahr in Münster: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Zudem konnten sie mir einen klaren Plan vermitteln. Das in mich gesetzte Vertrauen möchte ich auf dem Platz zurückzahlen und meine sportliche Entwicklung weiter vorantreiben."

Quartett kämpft um den Platz im Tor

Bei den Preußen trifft Schenk auf starke Konkurrenz: Neben dem langjährigen Stammkeeper Maximilian Schulze Niehues stehen in Münster außerdem Tom Müller sowie Nachwuchstalent Roman Schabbing unter Vertrag. Gegen sie wird sich der 20-Jährige in der restlichen Saisonvorbereitung durchsetzen müssen, will er zum Drittligaauftakt gegen Borussia Dortmund II am 5. August (14 Uhr, LIVE! bei kicker) zwischen den Pfosten stehen.