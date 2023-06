"Junger Spieler aus der Region": Sandhausen verpflichtet Geschwill

Der SV Sandhausen hat nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga den fünften Neuzugang zur kommenden Saison verpflichtet: Mit Max Geschwill kommt ein talentierter Innenverteidiger zum SVS.

Nach den Verpflichtungen von Joe-Joe Richardson, Rouwen Hennings, Alexander Mühling und Luca Zander hat der Zweitligaabsteiger SV Sandhausen den fünften Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Max Geschwill wechselt von der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim ablösefrei zum SVS. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Highlight in der Youth League

Geschwill wechselte bereits 2013 in die Jugendabteilung der Hoffenheimer und durchlief ab der U13 alle Nachwuchsteams der Kraichgauer. Ein Höhepunkt seiner bisherigen Karriere war für den Innenverteidiger das Viertelfinale der UEFA Youth League in der Saison 2018/19, als er mit einem Tor und einem Assist maßgeblich zum 4:2-Sieg gegen den Nachwuchs von Real Madrid und dem damit verbundenen Einzug in das Final-Four-Turnier beitrug.

Zuletzt lief der 21-Jährige in drei Spielzeiten für die zweite Mannschaft der TSG auf und führte das Team in der abgelaufenen Saison in 20 Partien der Regionalliga Südwest als Kapitän auf den Platz. Viermal wurde Geschwill bereits vom ehemaligen TSG-Coach Sebatian Hoeneß in den Profikader der Kraichgauer berufen, blieb dabei aber ohne Bundesliga-Einsatz.

"Mit sehr hohem Potential ausgestattet"

"Max ist ein junger Spieler, kommt aus der Region und ist mit einem sehr hohen Potential ausgestattet. Wir haben eine große Hoffnung, dass er sich bei uns zeitnah zu einem Stammspieler entwickelt", freut sich SVS-Sportdirektor Matthias Imhof über seine Neuverpflichtung.

Geschwill blickt zuversichtlich auf die Zeit in Sandhausen: "Für mich war es wichtig, nach zehn Jahren in Hoffenheim etwas Neues zu machen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SVS verliefen dann sehr positiv, sodass ich mich für einen Wechsel nach Sandhausen entschieden habe. Durch den Neuaufbau und dem Ziel des Wiederaufstiegs kann hier etwas entstehen."