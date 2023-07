"Junger, hungriger Spieler": Essen sichert sich Nürnbergs Vonic

Mit 22 Toren in der Regionalliga Bayern für den 1. FC Nürnberg II empfahl sich Leonardo Vonic für höhere Aufgaben. Eine solche hat sich nun ergeben: Der 22-Jährige schließt sich Drittligist Rot-Weiss Essen an.

Leonardo Vonic wird ab sofort für Rot-Weiss Essen spielen. Das gab der Drittligist am Dienstagnachmittag bekannt. Beim Drittligisten unterschrieb das Talent einen Vertrag bis Sommer 2026.

Für seinen bisherigen Arbeitgeber, die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg, ist das ein herber Verlust, schoss der 20-jährige Stürmer schließlich vergangene Saison in der Regionalliga Bayern 22 Treffer - einzig Patrick Hobsch von Aufsteiger Unterhaching wusste das mit 27 Toren zu überbieten.

Trotz toller Quote kein Profi-Vertrag

Ein Empfehlungsschreiben, das in vielen Fällen in die vereinseigene Profi-Mannschaft führt. Doch Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking dämpfte im Frühjahr entsprechende Hoffnungen gegenüber den "Nürnberger Nachrichten" mit dem bemerkenswerten Hinweis: "Er definiert sich mir zu sehr über Tore." Hecking meinte damit, dass der Deutsch-Kroate in Spielen oftmals zu passiv agiere.

An der Essener Hafenstraße ist man derweil von den Torjäger-Qualitäten Vonics überzeugt - und begrüßt diese nach einer Vorsaison mit nur 43 Toren in 38 Spielen mit offenen Armen. "Mit Leo bekommen wir einen sehr flexiblen und treffsicheren Angreifer, der uns in der Offensive sicherlich gefährlicher machen wird. Wir haben uns sehr lange und intensiv um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich voller Überzeugung für uns entschieden hat. Seine Verpflichtung ist für uns eine Investition in die Zukunft", erklärte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball in Essen.

Vonic verzichtet auf Gehalt

"Dass der Transfer nun über die Bühne geht, liegt nicht zuletzt an Leo selbst, der auf einen Teil seines Gehalts verzichtet und damit noch einmal unterstrichen hat, wie sehr er sich mit dieser Aufgabe identifiziert. Aufgrund seines Alters ist seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen, auch mit Blick auf die Erfüllung der U-23-Regel werden wir sicherlich von ihm profitieren. Und wir erhöhen mit Leo unsere Chancen, aus dem Drittliga-Nachwuchsfördertopf des DFB zukünftig höhere Auszahlungen zu erhalten“, so Steegmann weiter.

Zum thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Auch Trainer Christoph Dabrowski zeigte sich von der Verpflichtung Vonics begeistert: "Leo ist ein junger, sehr hungriger und ehrgeiziger Spieler, der große Lust darauf hat, Tore zu schießen und immer wieder den Abschluss sucht. Er hat viel Tiefe in seinem Spiel, einen starken Zug zum Tor, ein gutes Eins-gegen-Eins und ist durch seine Beidfüßigkeit variabel auf den Flügeln, als hängende Spitze oder im Sturmzentrum einsetzbar. Mit dieser Flexibilität und seinem Torhunger wird uns Leo stärker machen."

"Nach meiner Zeit in Nürnberg ist für mich jetzt der Moment gekommen, im Profifußball richtig anzukommen. Mich hat es wirklich beeindruckt, wie sehr sich Christian Flüthmann (Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Anm. d. Red.), Marcus Steegmann und Trainer Christoph Dabrowski um mich bemüht haben, sodass für mich klar war, dass RWE der richtige Verein für mich ist", erklärte Vonic, Essens neue Nummer 20, seinen Wechsel. "Ich freue mich wahnsinnig, jetzt endlich hier zu sein und will der Mannschaft und dem Verein mit möglichst vielen Toren helfen."