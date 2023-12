Junge Füchse mit Kapitän Nils Lichtlein feiern deutlichen Sieg

Die Füchse Berlin haben auch ihr letztes Gruppenspiel in der European League gewonnen. Am gestrigen Dienstagabend (5. Dezember) siegte der Bundesligist mit einer sehr jungen Mannschaft vor 3.922 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den sieglosen bosnischen Vertreter HC Izvidac klar mit 34:23 (16:15). Nils Lichtlein war dabei zum ersten Mal Kapitän der Füchse.

Leistungsträger wie Mathias Gidsel, Lasse Andersson oder Dejan Milosavljev wurden geschont. Viele junge Spieler der eigenen A-Jugend, Reserve oder des Kooperationspartners VfL Potsdam gaben ihr Debüt für die Füchse. Das Berliner B-Team startete dennoch furios, ging schnell 5:1 in Führung. Doch das junge und unerfahrene Team zahlte anschließend etwas Lehrgeld. Die Füchse kassierten einen 0:5-Lauf und bis zur Halbzeit war die Partie nun ausgeglichen.

Das änderte sich aber nach der Halbzeit. Dann machten die Füchse ernst und zogen mit einem 9:0-Lauf davon. Die Gäste brauchten über neun Minuten, um überhaupt ihren ersten Treffer in der zweiten Hälfte zu machen. Anschließend brachten die Gastgeber den Sieg problemlos nach Hause.

Füchse-Trainer Jaron Siewert sagte danach: "Dass es am Ende so deutlich wird, habe ich mir gewünscht, aber das kann man ja gerade in der Weihnachtszeit sehr viel, wie ich von meinen Kindern weiß. Aber die Jungs haben das heute super gemacht."

Er analysierte: "In der ersten Halbzeit hätten wir höher führen können, leisten uns dann ein paar technische Fehler. In die zweite Hälfte kommen wir super, Abwehr stand besser, das Tempo war deutlich besser. Und mich freut es für unsere Nachwuchskräfte, dass sie sich vor so einer großen Kulisse präsentieren konnten."

Spielmacher Nils Lichtlein meinte: "Es war ein sehr tolles Erlebnis heute, die Mannschaft als Kapitän anführen zu dürfen. Wir sind enorm stolz, dass wir das Spiel am Ende so gut gelöst haben. Gerade in der zweiten Hälfte können wir uns deutlich absetzen und mich freut es für jeden der Spieler, der heute sein Debüt feiern durfte."