"Junge aus der Region": Schalke verleiht Calhanoglu nach Sandhausen

Kerim Calhanoglu spielt für den Rest der Saison beim SV Sandhausen. Der FC Schalke 04 verleiht den Verteidiger bis Juni 2023.

Den Transfer gaben beide Klubs am Samstag bekannt. Kerim Calhanoglu soll demnach bis zum Ende der Saison Spielpraxis beim SVS erhalten und sich weiterentwickeln. Über die weiteren Modalitäten der Ausleihe vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. "Wir sind davon überzeugt, dass Kerim regelmäßige Spielzeit in der 2. Bundesliga helfen wird, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen", sagt Schalkes Vorstandsmitglied in einer Vereinsmitteilung.

Der 20-Jährige, der in dieser Saison dreimal in der Bundesliga eingesetzt wurde und darüber hinaus elf Partien für die zweite Mannschaft in der Regionalliga absolvierte, trug seit September 2020 das königsblaue Trikot. Zehnmal kam er in der vergangenen Saison in der 2. Liga zum Zug. Zuvor war der Cousin von Inter Mailands Hakan Calhanoglu, bei der TSG hoffenheim ausgebildet worden. 22 Partien absolvierte der Linksverteidiger außerdem für Auswahlmannschaften des DFB.

Beim SV Sandhausen, der nach der Hinrunde auf dem letzten Platz der 2. Bundesliga überwintert, aber nur einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer hat, freut man sich auf einen "Jungen aus der Region", wie SVS-Cheftrainer Alois Schwartz über den gebürtigen Mannheimer sagt. "Mit Kerim bekommen wir einen Spieler, der sowohl auf der linken Seite als auch in der Zentrale viele Positionen besetzen kann. Ich bin sicher, dass alle drei Seiten von der Ausleihe profitieren können."

"Ich habe mir vorgenommen, mit dem SV Sandhausen den Klassenerhalt zu schaffen. Auch wenn ich ein Leihspieler bin, werde ich auf dem Platz alles für den Verein geben", kündigte der vertraglich noch bis 2024 an Schalke gebundene Calhanoglu, der die Rückennummer 20 erhält, an.

Bei den Kurpfälzern ist er der zweite Winter-Neuzugang nach Franck Evina, den die Sandhäuser von Hannover 96 an den Hardtwald lotsten.