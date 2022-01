Jung wirbt mit Aufstiegsemotionen: "Wird man nicht mehr vergessen"

Bei nur einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz geht der Blick zum Jahresstart beim SV Werder Bremen laut Anthony Jung "nach oben". Der Linksverteidiger weiß, wie sich der Aufstieg in der 2. Liga anfühlt.

Im Mai 2016 gelang Anthony Jung mit RB Leipzig der Sprung in die Bundesliga, im zweiten Anlauf. Ein Jahr zuvor war der Zweitligist nur Fünfter geworden - der geplante Durchmarsch von der vierten in die erste Liga dauerte doch ein Jahr länger. Ob seine Mitspieler beim SV Werder Bremen darüber jedoch überhaupt im Bilde sind, da ist sich Anthony Jung nicht ganz sicher: "Ich kann gar nicht sagen, ob sie mal in meine Vita geschaut haben." Vielleicht, sagt er, haben einige davon gehört. Falls die Kollegen zum Thema Aufstieg jedenfalls irgendwelche Fragen hätten, könnten sie diese ja einfach stellen.

Am Dienstag waren dann aber erstmal die Journalisten dran. Und angesichts des Rückstands von nur einem Zähler auf den Relegationsplatz entgegnete der 30-Jährige denen: "Ich denke, dass wir uns aufgrund der letzten drei Spiele in die Position des Jägers gebracht haben", so Jung, "diesen Push versuchen wir mitzunehmen und gut zu starten". Gemeint sind die drei Bremer Siege in Folge gegen Aue, Regensburg und Hannover vor dem Weihnachtsurlaub - und die damit überaus erfolgreich verlaufene Amtsübernahme von Trainer Ole Werner.

"Ich vertraue der Mannschaft zu 100 Prozent"

Trotz Platz sieben - das zeigt, wie eng die Teams in der ersten Tabellenhälfte beieinander liegen - "sind wir natürlich in einer guten Position und gucken nach oben", sagt Jung. Für einen Klub wie den SV Werder Bremen sei in der 2. Liga von Anfang an klar gewesen, "dass wir ambitioniert sein müssen". Inzwischen, nach dem zunächst holprigen Verlauf der Hinrunde und dem zuletzt eingesetzten Aufschwung, wird das immer deutlicher beim Bundesliga-Absteiger. Auch Jung betont: "Ich vertraue der Mannschaft zu 100 Prozent und bin überzeugt, dass wir eine Riesenqualität haben."

In den drei zurückliegenden siegreichen Spielen "haben wir gesehen, dass wir richtig gut sein können" - wenn der Kader komplett beisammen sei. Die drohenden Corona-Ausfälle von Niclas Füllkrug, Milos Veljkovic, Marco Friedl und Manuel Mbom zum Start am 15. Januar gegen Fortuna Düsseldorf kommen da natürlich denkbar ungelegen. Und auch sonst liege noch "viel Arbeit vor uns", betont der Bremer Linksverteidiger. "Wir dürfen uns nicht ausruhen." Gerade in der Offensive arbeite die Mannschaft laut Jung am "Punch und der Präzision, um noch mehr Tore zu erzielen".

Und um in der Rückrunde um die vorderen Tabellenplätze mitzuspielen. Jung wirbt aus eigener Erfahrung in Leipzig schon mal mit den "puren Emotionen", die ein möglicher Aufstieg freisetzen würde: "Den wird man in seinem Leben nicht mehr vergessen. Das ist einfach ein gutes Gefühl." Vielleicht werden ja auch einige Bremer Mitspieler jetzt darauf aufmerksam.