Jung vor dem Comeback für Fürth

Er kam im Sommer als großer Hoffnungsträger für die Defensive - und verletzte sich beim Aufwärmen vor dem zweiten Saisonspiel schwer am Knie. Nun steht Gideon Jung vor dem Comeback, am Donnerstag soll er im Testspiel bei Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt Spielminuten bekommen.

Am vergangenen Samstag tauchte der frühere HSVer etwas überraschend im Spieltagskader der Fürther gegen Mainz 05 (2:1) auf. Vorangegangen war eine komplikationsfreie Trainingswoche, in der das rechte Knie nach einer Meniskus-Operation keine Reaktion zeigte. Eine ernsthafte Einwechseloption war Jung noch nicht, dennoch wollte ihm Trainer Stefan Leitl durch die Nominierung zeigen, dass nicht mehr viel fehlt. Medizin für den Kopf, das Signal, dass es aufwärts geht. Aufgrund diverser anderer Ausfälle blieb trotz Jung ohnehin ein Platz auf der Bank frei. Im Testspiel am Donnerstag beim FC Ingolstadt (13 Uhr) soll Jung nun erstmals 15 bis 20 Minuten spielen. Geht alles gut könnte er, mit einer weiteren Trainingswoche im Gepäck, beim nächsten Auswärtsspiel in Wolfsburg eine echte Alternative auf der Bank werden.

Fobassam kommt aus Wolfsburg

Jung kann im defensiven Mittelfeld wie der Innenverteidigung spielen. Für letztere Position verpflichtete das Kleeblatt am Mittwoch Oliver Fobassam (18) vom VfL Wolfsburg. Er wird in der Rückrunde für die U 19 der Fürther auflaufen, in Ingolstadt steht er aber ebenso im Profikader wie Marvin Weiß aus der U 23, Devin Angleberger und Lukas Näpflein aus der U 19 sowie Ben Schlicke aus der U 17.

Adams im Probetraining

Bei den Profis mittrainieren darf seit Montag zudem der offensive Mittelfeldspieler Eli Adams, ein 19-jähriger U-20-Nationalspieler Australiens. Bei seinem Heimatverein Brisbane Roar gehörte er bereits zur ersten Mannschaft, Adams soll über gutes Tempo und eine starke Technik verfügen.