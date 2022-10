Jung-Verlängerung bei Werder: "Ich renne da oben nicht die Tür ein"

Anthony Jung gehört zu den wenigen Profis beim SV Werder Bremen, deren Vertrag am Saisonende ausläuft. Nun stehen die Gespräche über eine Verlängerung bevor.

In rund drei Wochen, sagt Anthony Jung, wird er 31. "Klar beschäftigt man sich in meinem Alter damit", meint der Profi des SV Werder Bremen zu seinen persönlichen Zukunftsperspektiven. Wahrscheinlich ist wohl, dass sie auch weiterhin beim Aufsteiger liegt. Gespräche über eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags sollen in den nächsten Wochen geführt werden.

Clemens Fritz hatte als Leiter Profifußball bereits vor rund zwei Monaten seine Wertschätzung für den im Bremer 3-5-2-System gesetzten linken Schienenspieler geäußert: "Er war sehr stabil in seinen Leistungen, dazu kommt seine Flexibilität, dass er mehrere Positionen spielen kann. Mit der Erfahrung und Ruhe war er ein wichtiger Baustein im Kampf um den Aufstieg."

Jung: "Es geht um mehr als um mich als Spieler"

Jung macht nun jedenfalls deutlich, dass es bei seinem nächsten Vertrag "um mehr geht als um mich als Spieler. Es geht auch um Planungssicherheit für meine Familie". Also wohl auch um die Dauer eines neuen Arbeitspapiers. Als er im Sommer 2021 nach dem Bremer Bundesliga-Abstieg ablösefrei von Bröndby IF verpflichtet wurde, unterschrieb er zunächst für zwei Jahre.

Grundsätzlich gibt sich Jung in dieser Angelegenheit gelassen, sagt: "Ich werde jetzt nicht nervös und renne da oben die Tür ein. Wenn gesprochen werden möchte, dann wissen die Verantwortlichen, wie ich erreichbar bin." Diese Gespräche stehen nun bevor, "wie ich gehört habe", erklärt der 30-Jährige: "Dann geht man in den Dialog und schaut, wo man steht."

Buchanan für die mittelfristige Werder-Zukunft?

Klar ist: Jung stellt für Trainer Ole Werner aktuell die Stammbesetzung auf der eher defensiveren der beiden Außenpositionen dar; Mitchell Weiser agiert in dem asymmetrischen Spielaufbau über den rechten Flügel wesentlich offensiver. Allerdings hat Werder mit dem 21-jährigen Engländer Lee Buchanan im Sommer bereits eine vielversprechende und vermeintliche Alternative für die mittelfristige Zukunft verpflichtet. Wann die beginnen könnte, liegt wohl auch an Jung. Der betont jedenfalls: "Ich bin fit und gesund, stehe gerne auf dem Platz. Solange das gegeben ist, schauen wir mal, wo die Reise hinführt."