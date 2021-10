"Jung und ambitioniert": Rapp wird Trainer bei Holstein Kiel

Holstein Kiel hat einen neuen Trainer gefunden: Marcel Rapp wechselt von der U 19 der TSG Hoffenheim zu den Störchen.

Tritt in Kiel seine erste Profi-Station als Trainer an: Marcel Rapp. Markus Gilliar/GES/POOL

Am 20. September war Ole Werner bei der KSV Holstein zurückgetreten, nun ist bekannt, wer seine Nachfolge in Kiel antritt. Marcel Rapp, 42-jähriger Ex-Profi, wird neuer Chefcoach bei den "Störchen". Er erhält einen Vertrag bis 2024, wie die Kieler am Freitag vermeldeten.

"Mit Marcel Rapp konnten wir einen jungen, ambitionierten Trainer für uns gewinnen", sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport über die Verpflichtung, "dessen Spielidee und taktischer Ansatz sich mit unserer sportlichen Konzeption in vielen Bereichen deckt. Wir sind überzeugt, den eingeschlagenen und in den letzten Jahren so erfolgreichen Weg der KSV mit Marcel gemeinsam erfolgreich zu bestreiten und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank geht an die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim für die zielführende Zusammenarbeit."

Rapp ergänzte: "Ich habe bei der TSG Hoffenheim wahnsinnig schöne Jahre erlebt und dem gesamten Verein sehr viel zu verdanken. Aber natürlich habe auch ich Ambitionen und immer gesagt, dass ich den nächsten Schritt in meiner Trainer-Laufbahn gehen möchte, wenn sich das für mich richtige Angebot ergibt." Dies sei nun in Kiel gegeben - bei einem "ambitionierten, hochinteressanten Zweitligisten in einem professionellen Umfeld".

Debüt gegen Rostock

Rapp, der die A-Junioren der TSG 2018 zur Meisterschaft in der Süd/Südwest-Staffel führte und in der Endphase der vergangenen Saison gemeinsam mit Co-Trainer Matthias Kaltenbach und Kai Herdling die Bundesliga-Mannschaft der Kraichgauer trainierte, wird damit erstmals Cheftrainer eines Profi-Teams.

In Kiel übernimmt er einen Zweitligisten, der in der vergangenen Spielzeit noch die Relegationsspiele zur Bundesliga erreichte und am 1. FC Köln scheiterte. Aktuell sind die Norddeutschen vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock 14. im Tableau.