Jung, talentiert, schnell - Borussia holt Ngoumou aus Toulouse

Borussia Mönchengladbach hat zwei Tage vor Transferschluss nochmal zugeschlagen: Nathan Ngoumou vom französischen Erstliga-Aufsteiger FC Toulouse soll die VfL-Offensive stärken.

Der 22 Jahre alte Rechtsfüßer, der zuletzt auch siebenmal für die U-21-Nationalelf Frankreichs auflief, unterschrieb bei den Fohlen einen Vertrag bis zum Sommer 2027. "Nathan ist ein junger, talentierter und entwicklungsfähiger Spieler“, teilte Borussias Sportdirektor Roland Virkus mit. "Er bringt mit seiner Dynamik und Schnelligkeit für unser Spiel wichtige Elemente mit. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat."

Leistungsträger beim Wiederaufstieg

Ngoumou stammt aus dem Nachwuchs des FC Toulouse, bei dem er in der Saison 2018/19 gemeinsam mit dem neuen Gladbacher Teamkollegen Kouadio Koné den Sprung zu den Profis schaffte und zwei Jahre lang gemeinsam mit Koné im Toulouse-Kader stand. Im vergangenen Sommer wechselte Koné an den Niederrhein, nun folgt Ngoumou.

In der vergangenen Saison gehörte der Rechtsaußen in Südfrankreich zu den Leistungsträgern, absolvierte 35 Ligaspiele in der zweiten französischen Spielklasse und steuerte acht Treffer zum Wiederaufstieg in die Ligue 1 bei.

