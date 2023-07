"Jung, hungrig und umtriebig": Seitz übernimmt den Berliner AK

Der Berliner AK hat am Montag seinen neuen Trainer vorgestellt. Jeffrey Seitz tritt die Nachfolge von Volkan Uluc an.

Mehr zur Regionalliga Nordost News

Spielplan

Tabellenrechner

Transfers

Der Berliner AK hat seinen Trainerstuhl mit Jeffrey Seitz neu besetzt. Der 38-Jährige trainierte zuletzt den SC Staaken in der Oberliga NOFV-Nord. "Wir waren bereits seit April mit Jeffrey für verschiedene Positionen in Kontakt", verrät Burak Isikdaglioglu, der für die Jugendarbeit beim BAK zuständig ist, in einer Meldung des Athletik Klub.

"Da wir seit Samstag nun Planungssicherheit haben, konnten wir die wichtigste und vakante Stelle mit einem jungen, hungrigen und umtriebigen Trainer besetzen, der mit jungen und erfahrenen Spielern erfolgreich arbeiten kann", so Isikdaglioglu weiter. Seitz, der die A-Lizenz besitzt, hat zunächst für ein Jahr unterschrieben.

Klassenerhalt als Saisonziel

Die Hauptstädter vollziehen derzeit einen großen Umbruch. Neben zahlreichen Abgängen, trat auch Präsident Ebubekir Han kürzlich zurück. Von einstigen Drittliga-Träumen haben sich die Verantwortlichen am Poststadion mittlerweile distanziert. "Unser Ziel kann nur der Klassenerhalt lauten. Wir backen jetzt kleinere Brötchen", sagte Isikdaglioglu jüngst.

Dabei geht der Verein - trotz vorläufig bescheidener Mittel - mit einem "klaren Konzept, das wir finanzieren können", so Isikdaglioglu, in die neue Saison in der Regionalliga Nordost. "Da besteht kein Risiko." Denn eine Grundbasis an Spielern im Kader habe der Verein schon. "Wir wollen sportlich eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen", so der BAK-Verantwortliche.

Ein erster Schritt in die richtige Richtung nach den turbulenten Tagen hat der BAK nun mit der Präsentation von Jeffrey Seitz gemacht. Bleibt also abzuwarten, wie sich die Berliner nach dem Umbruch zu Saisonbeginn Ende Juli schlagen. Das Auftaktmatch findet beim FSV Luckenwalde statt.