Jumbo-Visma setzt auf Vingegaard und van Aert

Jumbo-Visma geht mit einem starken Team um Titelverteidiger Vingegaard bei der 110. Tour de France an den Start.

Der Däne Jonas Vingegaard geht bei der 110. Tour de France mit einem starken Team im Rücken in die Mission Titelverteidigung. Der Vorjahressieger wurde vom niederländischen Rennstall Jumbo-Visma ebenso für die am Samstag startende Frankreich-Rundfahrt nominiert wie Klassiker-Spezialist Wout van Aert (Belgien). Das gab die Equipe am Montag bekannt.

Zahlreiche Helfer

Für Jumbo-Visma und Vingegaard zählt allein die erfolgreiche Verteidigung des Gelben Trikots. Dafür stehen Vingegaard zahlreiche Helfer zur Seite. Neben van Aert wurden auch Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck sowie Wilco Kelderman nominiert.

Neben der Gesamtwertung und sechs Etappen hatte Jumbo-Visma im vergangenen Jahr auch die Berg- und Punktewertung gewonnen.