Julius Kühn vor Abgang? "Ich stehe mit einigen in Kontakt"

Verlässt Julius Kühn die MT Melsungen? Der Rückraumspieler äußert sich über seine Zukunft.

Im Sommer 2024 wechselt Aaron Mensing zur MT Melsungen. Der Vertrag von Julius Kühn beim nordhessischen Handball-Bundesligisten läuft eben dann aus. Dazu sagte Kühn im Rahmen der Dyn-Übertragung des Melsunger Heimsiegs gegen den VfL Gummersbach (26:25): "Es ist so, dass sich der Verein dort umschaut, von mir aus auch sogar weiterentwickeln möchte. Daher wurde die Entscheidung getroffen, jemanden zu holen, auch wenn ich sagen muss, dass er (Anm. d. Red.: Aaron Mensing) ein richtig guter Spieler ist."

Der Europameister von 2016 fügte hinzu: "Was meine Person betrifft, wird man in der Zukunft sehen. Ich habe auf jeden Fall weiterhin richtig viel Lust, Handball auf extrem hohen Niveau zu spielen." Julius Kühn betonte: "Es gibt noch andere Vereine als die MT. Ich stehe mit einigen in Kontakt und höre mich auch um. Das ist derzeit ein sehr brassierendes Geschäft, weil gerade die Position Rückraum links sehr gefragt ist. Es tut sich momentan sehr, sehr viel."

Der 30-Jährige wurde zuletzt mit Frisch Auf Göppingen in Verbindung gebracht. Julius Kühn spielt seit 2017 für die MT Melsungen, kam damals vom VfL Gummersbach. Mit den Nordhessen erreichte er in der Corona-Saison 2019/20 das Pokalfinale (24:28-Niederlage gegen den TBV Lemgo Lippe). In bisher 308 Bundesliga-Spielen hat Kühn insgesamt 1.349 Tore erzielt - und zählt damit zu den Top50 der ewigen HBL-Torschützenliste.