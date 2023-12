Juliane Wirtz: "Wir Fußballerinnen sollten mehr verdienen"

Nach ihrem Wechsel zum SV Werder steht Juliane Wirtz vor einem besonderen Jubiläum. Zur Lage des Fußballs der Frauen hat sie eine klare Meinung.

Ebenso wie Bruder Florian startete Juliane Wirtz ihre Karriere bei Grün-Weiß Brauweiler. Andauernd seien Vater Hans-Joachim und seine Kinder auf dem Platz gewesen, hätten trainiert, heißt es. Und dabei blieb es bekanntlich nicht: Florian zählt zu den Topstars in Deutschland, hat sich durch seine Leistungen bei Bayer 04 weltweit einen Namen gemacht. Juliane gehört bei Werder Bremen zum Stammpersonal und steht beim VfL Wolfsburg am Montag vor ihrem 100. Einsatz in der Frauen-Bundesliga.

Von Sommer 2018 bis zum Sommer 2023 war auch sie für die Werkself aufgelaufen, dann ging die 22-Jährige zu Werder Bremen. "Ich bin jetzt wieder glücklicher. Bei Bayer hatte ich kein einfaches letztes Jahr. Wenn man den Fußball liebt, möchte man immer spielen", sagt sie nach ihren lediglich 17 Ligaauftritten in der Saison 2022/23. "Und wenn man das nicht kann aufgrund verschiedener Faktoren, dann ist man nun mal unzufriedener." Logisch.

Im Doppelinterview mit Anna-Lena Füllkrug, Schwester von BVB-Profi und Nationalstürmer Niclas, scheint durch: Der Wechsel an die Weser war der exakt richtige Schritt. In allen neun Ligapartien lief Juliane Wirtz bislang von Beginn an auf, sammelte mit Werder bereits 13 Punkte und will es im kommenden Duell mit den Wölfinnen besser machen als beim 0:5 im Pokal Ende November. Ihren Platz auf der Sechser-Position dürfte sie jedenfalls sicher haben.

Ähnlichkeiten zu Bruder Niclas: Anna-Lena Füllkrug traf schon elfmal

Anna-Lena Füllkrug zeichnet sich derweil vor allem durch ihre Präsenz vor dem Tor aus. Mit Hannover 96 arbeitet sie seit Jahren am Aufstieg in die 2. Liga, traf 2023/24 in bislang fünf Ligaspielen bereits elfmal. "Da bin ich meinem Bruder durchaus ähnlich - auch wenn er auf einem ganz anderen Level spielt", sagt die angehende Lehrerin. "Meine Stärken sind sicherlich das Toreschießen, ich kann Bälle festmachen, Zweikämpfe führen und bin keine zarte Spieler, die einfach mal so umfällt, sondern robust."

Was Anna-Lena und Juliane eint, ist der Stolz auf ihre Brüder. Anna-Lena betont: "Dass er Talent hat, wussten alle. Durch seine zig Verletzungen wurde Niclas aber oft zurückgeworfen. Jetzt belohnt er sich dafür, dass er nie aufgegeben hat." Und Juliane sagt über ihren Bruder Florian: "Er hat sich extrem entwickelt." Die Entwicklung des Fußballs der Frauen bewertet Wirtz ebenfalls positiv, sie stellt aber auch klar: "Wir Fußballerinnen sollten mehr verdienen. Auch wir spielen professionell Fußball, investieren viel. Wir haben noch nicht die riesige Aufmerksamkeit, aber man sieht, dass es in den letzten Jahren stark nach oben gegangen ist und die Entwicklung weiter voranschreitet."

