"Julian weiß jetzt, was es bedeutet, Bundestrainer zu sein"

Nach dem 2:2 gegen Mexiko ließ Rudi Völler keine Zweifel daran, wie er die ersten beiden Länderspiele unter Julian Nagelsmann bewertet. Und der Bundestrainer habe "schon neue Ideen".

Abgekämpft und mitgenommen wirkte Rudi Völler nach den letzten Länderspielen in Hansi Flicks Amtszeit oft. Unter Nachfolger Julian Nagelsmann hat sich nicht nur die Stimmung in der Mannschaft und drumherum gedreht, sondern auch die des DFB-Sportdirektors. Daran konnte auch der verpasste Sieg im Testspiel gegen Mexiko nichts ändern.

Gleich viermal unterstrich Völler nach dem 2:2 in Philadelphia, wie er die Auftritte der DFB-Auswahl in den USA fand: wahlweise "positiv", "mehr als positiv", "absolut positiv" oder "sehr positiv". Zwar hatte auch er in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) "ein paar Fahrlässigkeiten" auf dem Platz wahrgenommen, die "dann natürlich auch bestraft" würden. Die Richtung stimme aber.

"Aufbruchstimmung und Euphorie - wir arbeiten dran", so Völler. "Wir müssen an uns glauben, dass wir es können. Das haben wir vor allem im ersten Spiel bewiesen." Gegen Mexiko sei wichtig gewesen, "dass wir nicht verloren haben und noch mal zurückgekommen sind".

Niclas Füllkrug hatte mit seinem neunten Tor im elften Länderspiel vier Minuten nach dem Gegentreffer zum 1:2 den Endstand besorgt. "Wenn er jedes Spiel ein Tor schießt, geht es natürlich nicht besser", lobte Völler, einst selbst gefürchteter Torjäger, den Dortmunder. "Deswegen ist er ja auch dabei, ich freue mich für ihn."

Nagelsmann "kann jetzt ein paar Wochen durchatmen"

Den neuen Bundestrainer bezeichnete Völler erneut als "Glücksfall, auch mit seiner Art, an Dinge heranzugehen". Auch gegen die Mexikaner war gerade offensiv phasenweise gut erkennbar, wie Nagelsmann spielen lassen will. "Er weiß jetzt, was es bedeutet, Bundestrainer zu sein, nach diesen beiden Spielen. Er kann jetzt ein paar Wochen durchatmen, aber er hat schon neue Ideen, das weiß ich, ich war gerade schon mit ihm in der Trainerkabine. Er arbeitet dran."

Am 18. November sollen dann gegen die Türkei in Berlin weitere Fortschritte erkennbar werden. Drei Tage später steht in Wien gegen Österreich (beide 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) das finale Länderspiel im Kalenderjahr an.