Julian Kolbeck folgt Profi-Traum und wird Co-Trainer in Bayreuth

Julian Kolbeck wird dem FC Eintracht Bamberg künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Erfolgscoach der vergangenen Spielzeit schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth an. Ein Nachfolger wurde in Bamberg unterdessen schon präsentiert.

Mehr zur Bayernliga Nord News

Abschlusstabelle

Transferticker

Das kam unerwartet: Julian Kolbeck verlässt den FC Eintracht Bamberg gen Profifußball und schließt sich dem frischgebackenen Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth an, das gab der FCE kürzlich in einer Pressemitteilung bekannt. In Bayreuth wird Kolbeck dem neuen Cheftrainer Thomas Kleine assistieren. Nach Jakob Tranziska, der die Domreiter bereits zum Jahreswechsel in Richtung Mainz verlassen hatte, verliert Bamberg somit einen weiteren Grundpfeiler der vergangenen Spielzeit.

"Geplant war das natürlich so nicht", fasst FCE-Abteilungsleiter Sascha Dorsch die letzten turbulenten Tage an der Armeestraße zusammen. "Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Julian von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat und es seit Amtsantritt hier sein erklärtes Ziel war, als Trainer in den Profibereich zu wechseln - diese Chance hat sich ihm nun geboten und wir haben hier im Verein allesamt Verständnis dafür und wünschen ihm in seiner Aufgabe viel Glück und nur das Allerbeste."

Julian Kolbeck war vor Beginn dieser Saison aus dem Jugendleistungszentrum in Fürth zu den Oberfranken gestoßen und formte innerhalb kürzester Zeit aus einer jungen Bamberger Mannschaft einen Titelkandidaten der Bayernliga Nord. Lange Zeit standen die Domreiter an der Tabellenspitze, mussten sich letztlich aber mit Platz vier begnügen.

Mir sind die Mannschaft, die Fans, das Umfeld und die Stadt ans Herz gewachsen. Julian Kolbeck

"Für mich waren die letzten Tage völlig verrückt", bilanziert Kolbeck. "Wir sind mit den Planungen für die neue Saison fast durch, die Vorbereitungsspiele sind ausgemacht und dann kommt so ein Angebot. Ich habe wirklich einige Tage nicht viel geschlafen und war hin und her gerissen." Am Ende des Tages folge er aber seinem großen Traum, und der heißt im bezahlten Fußball Fuß zu fassen.

"Dass es mir unglaublich schwergefallen ist, aus Bamberg wegzugehen, muss ich sicher nicht ausdrücklich betonen. Mir sind die Mannschaft, die Fans, das Umfeld und die Stadt ans Herz gewachsen. Ich hoffe, dass man Verständnis für meine Entscheidung aufbringt und drücke dem FC Eintracht auch sicher in Zukunft die Daumen."

Jan Gernlein übernimmt

Ein Nachfolger für Kolbeck wurde inzwischen auch schon gefunden. Jan Gernlein, der zuletzt beim 1. FC Schweinfurt 05 an der Seitenlinie stand, übernimmt das Zepter bei den Domreitern. Dass es den Verantwortlichen an der Armeestraße so schnell gelungen ist, gleichwertigen Ersatz zu finden, verdankt der Verein - dem bisherigen Coach Julian Kolbeck. "Als sich mein Wechsel nach Bayreuth abzuzeichnen begann, habe ich Jans Kontakt dann weitergegeben", erzählt Kolbeck.

Und sehr schnell kristallisierte sich heraus, dass es zwischen Gernlein und den FCE-Verantwortlichen sehr gut passt. "Wir haben mit Jan einen Trainer gefunden, der genau in unser Wunschprofil passt und unseren Weg weiterführen wird: als Jugendtrainer im Schweinfurter NLZ ausgebildet, hat er nun schon intensive Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt und vereint so beide Welten", so Dorsch.

Auch Gerlein freut sich auf seine neue Aufgabe: "Ich habe den Fußball beim FCE schon lange mit hohem Interesse verfolgt und bin beeindruckt, dass es gelungen ist, wieder ein gesundes Fundament zu schaffen, worauf man den Verein seit Jahren solide weiterentwickeln kann."