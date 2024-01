Julian Köster warnt vor Schweiz: "Müssen an unser Limit gehen."

Julian Köster ist mit 23 Jahren schon ein Hoffnungsträger im deutschen Team. Im Vorfeld war der Rückraumspieler vom VfL Gummersbach auch Botschafter für den Spielort Köln. Die Spiele in der Domstadt sind aber noch weit weg.

Wie liefen die Testspiele gegen Portugal?

Wir waren am Samstag konsequenter als im ersten Spiel, auch im Zweikampf. Wir konnten die 3:2:1 länger testen und ich glaube, die hat sehr gut funktioniert. Wir hatten leider wieder einen Einbruch in der zweiten Halbzeit, aber dieses Mal nicht ganz so lange und haben die Führung verteidigen können.

Wie groß ist die Vorfreude auf das Turnier?

Julian Köster:

Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Ich beschäftige mich noch nicht mit der Lanxess-Arena, sondern nur mit der Schweiz.

Wie schwer wird das Auftaktmatch gegen die Schweiz?

Julian Köster:

Die Schweiz ist eine starke und gefährliche Mannschaft. Wir müssen an unser Limit gehen.

Wie bereitet man sich auf so ein Spiel im Fußballstadion vor?

Julian Köster:

Ich bin gespannt auf das Training heute. Ich habe mit meinen Vereinstrainer Gudjon Valur Sigurdsson gesprochen. Er hat das selbst schon einmal als Spieler erlebt. In Kiel standen zuletzt 10.000 Fans hinter uns und wenn jetzt das fünffache an Menschen da ist, wird es noch lauter und noch geiler.

Was erwarten sie von den Spielen bei der Heim-EM?

Julian Köster:

Ich erwarte eine volle Halle und eine tolle Atmosphäre. Ich durfte hier in Köln schon als Fan spannende Spiele erleben. Da war die Stimmung immer gut.